iPhone 17 Pro : la coque TechWoven privilégie l'usage à l'esthétique

Apple tire enfin les leçons de l'échec FineWoven avec TechWoven, une nouvelle approche matérielle qui privilégie la fonctionnalité à l'élégance. Après le fiasco de son précédent "cuir végétal" qui se dégradait en quelques semaines, la firme de Cupertino adopte une stratégie plus pragmatique pour ses coques iPhone 17 Pro.

Une philosophie utilitaire assumée

TechWoven marque un changement d'approche notable chez Apple. Contrairement à FineWoven qui tentait d'imiter le cuir avec son aspect "microtwill", ce nouveau matériau en polyester 100% recyclé assume pleinement son côté technique. Sa texture rugueuse et sa surface dimensionnelle créent un motif distinctif qui rappelle davantage l'univers des équipements sportifs que celui du luxe traditionnel.

Cette évolution s'inscrit parfaitement dans la nouvelle identité de l'iPhone 17 Pro, désormais positionné comme un outil véritablement professionnel plutôt qu'un simple symbole de statut. Apple réserve d'ailleurs exclusivement TechWoven à cette gamme Pro, laissant les finitions plus raffinées et le bumper à l'iPhon Air pour les utilisateurs privilégiant l'esthétique.

Des performances encourageantes malgré des limites

Les premiers tests menés par iFixit révèlent des progrès significatifs en matière de résistance. Le revêtement chimique protège efficacement contre les rayures superficielles et les taches liquides, permettant même d'effacer des traces de café avec de l'alcool isopropylique. Cette protection surpasse largement les capacités de FineWoven qui se marquait au moindre contact avec des clés.

Cependant, cette durabilité accrue reste relative. Le revêtement protecteur peut être percé par des objets tranchants, compromettant alors l'étanchéité du matériau. Plus préoccupant, l'intérieur de la coque ne bénéficie d'aucune protection, ce qui pourrait poser problème en cas d'infiltration de liquides. Pour bénéficier d'une protection renforcée dans la gamme de coques officielles, il faudra se tourner vers les Beats "rugged" bien plus épaisses.

À 69 euros, TechWoven reste dans la lignée tarifaire d'Apple, mais offre enfin une alternative viable aux utilisateurs déçus par l'expérience FineWoven.

