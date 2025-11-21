Apple célèbre 40 ans d'accessibilité avec un grip MagSafe inédit

Apple frappe fort dans l'accessibilité avec un accessoire MagSafe conçu en collaboration avec Bailey Hikawa, designer industrielle basée à Los Angeles. Contrairement à l'iPhone Pocket fashion et son prix stratosphérique, ce support ergonomique se veut utile et accessible à 70 dollars. Reste une question épineuse : pourquoi Apple en fait-il une édition limitée ?

Un design pensé pour les mains fragilisées

Le Hikawa Phone Grip & Stand se fixe magnétiquement sur iPhone grâce au MagSafe. Sa forme triangulaire aux creux arrondis permet différentes prises selon la force et la mobilité de chacun. Bailey Hikawa a mené des entretiens avec des utilisateurs souffrant d'arthrite, de tendinites ou d'autres affections limitant leur dextérité pour aboutir à ce design en silicone doux.

L'objet intègre un trou central pour glisser pouce ou majeur, réduisant l'effort nécessaire pour maintenir l'appareil stable. Il fait aussi office de support, évitant de devoir tenir constamment son téléphone. Disponible en vert chartreuse ou en matière recyclée aspect granit, l'accessoire assume pleinement son identité visuelle marquée.

Une initiative louable mais contradictoire

Apple présente ce produit comme une célébration de ses 40 ans d'engagement dans l'accessibilité. Sarah Herrlinger, responsable accessibilité chez Apple, souligne qu'il s'agit d'un prolongement naturel des efforts de la marque pour servir tous les utilisateurs. Bailey Hikawa affirme que cette collaboration a transformé son approche créative et annonce d'autres projets inclusifs.

Pourtant, l'édition limitée interroge. Si cet accessoire répond à un besoin réel et améliore concrètement le quotidien de personnes en difficulté, pourquoi limiter sa disponibilité ? Le message d'inclusivité se heurte à cette stratégie marketing restrictive. Pour l'instant, le support n'est disponible qu'aux États-Unis sur l'Apple Store en ligne, sans mention d'un déploiement européen ou mondial.