Apple déploie une mise à jour logicielle pour Magic Keyboard et Trackpad

Apple a lancé une nouvelle vague de mises à jour firmware pour plusieurs de ses accessoires USB-C, améliorant la stabilité, la compatibilité et les performances de charge ou d’utilisation. Ces mises à jour concernent notamment l’adaptateur secteur 140 W, le Magic Keyboard USB-C, le Magic Trackpad USB-C ainsi que le Magic Trackpad 2.

Apple vient de publier une série de mises à jour firmware pour plusieurs accessoires majeurs de son écosystème. Ces déploiements, réalisés sans annonce préalable, concernent aussi bien l’adaptateur secteur USB-C 140 W que les nouveaux accessoires Magic dotés d’un port USB-C, ainsi que le Magic Trackpad 2. L’objectif est d’améliorer la stabilité, la sécurité et la compatibilité de ces produits avec les versions récentes de macOS et des appareils Apple.

La mise à jour la plus notable touche le chargeur USB-C 140 W, qui passe du firmware 1.4.73 à la version 1.4.84. Ce bloc d’alimentation, utilisé notamment par les MacBook Pro 16 pouces, reçoit régulièrement des optimisations liées à la gestion de la charge rapide et à la communication avec les batteries haute capacité. Ce type de mise à jour améliore généralement la fiabilité, surtout avec les machines récentes utilisant la recharge USB-C PD 3.1.

Les accessoires de saisie Apple sont également mis à jour. Le Magic Keyboard USB-C passe de la version 3.1.4 à 3.1.9, tandis que le Magic Trackpad USB-C évolue de la version 3.1.3 vers 3.1.9. Bien que les changements précis ne soient pas détaillés par Apple, ce type de firmware cible souvent la stabilité de la connexion Bluetooth, la réactivité tactile, la gestion de l’alimentation ou encore la compatibilité avec les dernières versions de macOS.

Le Magic Trackpad 2 (2015) reçoit lui aussi une mise à jour importante, passant du firmware 3.1.1 à 3.1.8. Malgré son ancienneté, Apple continue de maintenir cet accessoire, preuve que la marque veille à assurer une compatibilité durable avec son matériel existant. Il est probable que cette mise à jour améliore la précision de la surface tactile ou corrige des bugs mineurs de détection.

Comme d’habitude, ces mises à jour firmware s’installent automatiquement en arrière-plan dès que les accessoires sont connectés à un Mac compatible. Elles ne nécessitent aucune action manuelle de la part de l’utilisateur.