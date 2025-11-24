Baseus Picogo : les alternatives pas chères à la batterie MagSafe d'Apple

Alors qu'Apple a relancé son accessoire MagSafe Battery Pack avec l’iPhone Air, son prix risque d'en refroidir plus d'un (115 €). Conçu spécifiquement pour ce modèle, il est incroyablement fin, mais sa capacité reste assez limitée – ce qui rend les alternatives compatibles Qi2 bien plus séduisantes. Mieux, elles s'adaptent à tous les modèles, de l'iPhone 17 Pro Max à l'iPhone 12. Voici les meilleures batteries MagSafe du moment chez Baseus, avec des promotions immanquables.

Baseus propose deux produits Picogo de qualité

Depuis qu’Apple a adopté le standard Qi2 pour MagSafe l’année dernière, les fabricants tiers peuvent enfin proposer une charge sans fil à 15 W pleine puissance. Avant cela, ils étaient limités à 7,5 W avec l’ancien standard Qi. Petit détail amusant : le MagSafe Battery Pack officiel pour iPhone Air est bridé à 12 W seulement, alors que l’iPhone Air accepte jusqu’à 20 W en MagSafe. Résultat : certaines alternatives tierces sont carrément plus rapides !

L'offre Qi de la Picogo

J’ai testé pas mal de produits Baseus et la qualité est toujours au rendez-vous – cette batterie ne fait pas exception. À seulement 24,99 € en ce moment, c’est l’option la plus économique du moment, du moins dans les marques sérieuses. Elle offre un profil ultra-fin comparable aux modèles Anker bien plus chers et embarque une capacité de 5 000 mAh. Ultra-fin (7,6 mm seulement, plus mince qu’un iPhone 16) et léger (107 g), ce modèle de 5 000 mAh se fait oublier en poche.

Le principal défaut ? Elle reste sur l’ancien standard Qi, donc la charge sans fil est limitée à 7,5 W – un peu lent en cas d’urgence. Heureusement, le port USB-C permet une charge filaire rapide à 20 W. Disponible en quatre coloris élégants : Cosmic Black, Rose Pink, Natural Titanium et Space Gray.

Passez au modèle Qi2

Avec sa capacité doublée (10 000 mAh) et son épaisseur de 12,7 mm, ce modèle Qi2 délivre une charge sans fil magnétique à 15 W et jusqu’à 27 W en filaire, tout en restant ultra-portable et léger. Idéal pour ceux qui veulent une vraie autonomie supplémentaire sans compromis sur la vitesse de charge. Pour quelques euros de plus, c'est une excellente affaire !

