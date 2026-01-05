FlipPad : 8BitDo dévoile une manette pliable pour jouer en portrait sur iPhone

8BitDo s'apprête à bousculer le gaming mobile avec une proposition atypique présentée au CES 2026. Le constructeur chinois, habitué aux rééditions nostalgiques de manettes vintage, dévoile le FlipPad, un contrôleur pensé exclusivement pour le jeu en mode portrait. Une approche qui tranche avec les accessoires habituels destinés au format paysage, dominant pourtant largement le marché du gaming mobile.

Un design pliable qui libère l'écran

Le FlipPad se connecte directement au port USB-C de l'iPhone et se rabat ensuite contre la moitié inférieure de l'écran, à la manière d'un téléphone à clapet. Cette conception permet de conserver une excellente visibilité sur la zone de jeu tout en offrant des commandes physiques précises. Une fois replié à plat, l'accessoire reste discret et facilite le transport sans nécessiter de démontage.

Le contrôleur intègre une croix directionnelle classique, quatre boutons ABXY aux couleurs bordeaux évoquant la première PlayStation, ainsi que les traditionnels boutons Start et Select. Six touches supplémentaires personnalisables complètent l'ensemble, laissant présager une certaine polyvalence selon les jeux. Cette certification officielle d'Apple constitue un atout majeur, garantissant une compatibilité optimale avec l'écosystème iOS et ses services de gaming comme Apple Arcade.

Un pari sur le gaming mobile nouvelle génération

L'arrivée du FlipPad, prévue pour l'été 2026, intervient alors que l'iPhone s'impose progressivement comme une plateforme gaming crédible. Avec la puissance des puces A et l'arrivée de titres AAA comme Resident Evil Village ou Assassin's Creed Mirage, Apple attire désormais une audience plus exigeante. Le format portrait pourrait séduire les amateurs d'émulateurs de consoles portables rétro, dont les écrans verticaux étaient la norme.

Where mobile play unfolds.



Introducing 8BitDo FlipPad — a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple.



Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx — 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

Le prix n'a pas encore été communiqué, mais 8BitDo devrait faire face à une concurrence accrue sur ce segment, notamment avec l'Abxylute M4 compatible MagSafe.

Quelle serait votre utilisation principale pour ce type de manette portrait ?