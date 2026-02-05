PGYTech lance un grip avec batterie et microSD pour iPhone

Si la partie photo des iPhone 17 Pro a fait un bond en avant, certains utilisateurs regardent encore avec envie les zooms démesurés présents chez la concurrence, notamment chez Vivo ou Oppo. C'est justement le fabricant d'accessoires de ces marques, PGYTech, qui décide aujourd'hui de porter son savoir-faire sur l'écosystème d'Apple. Le projet, lancé via Kickstarter, promet de transformer votre smartphone en véritable compact expert.

Le kit RetroVa : plus qu'un simple objectif

Baptisé RetroVa Vintage Imaging Kit, cet ensemble d'accessoires ne se contente pas de rajouter une lentille. Il s'agit d'une solution complète comprenant une coque dédiée et surtout un grip photo amovible. Ce dernier intègre une batterie, mais aussi des contrôles physiques manuels comme une molette de zoom et un déclencheur, rappelant l'ergonomie d'un appareil traditionnel.

Là où PGYTech fait fort pour les vidéastes sur iPhone, c'est l'intégration d'un port microSD directement dans la poignée. Une aubaine pour ceux qui filment en ProRes et saturent leur stockage interne en quelques minutes. Contrairement aux versions Android, cette fonctionnalité semble pensée spécifiquement pour les besoins de stockage voraces des utilisateurs Apple.

Un téléobjectif puissant, mais une contrainte logicielle

La pièce maîtresse reste l'extension téléobjectif 2,35x. En se fixant sur le module zoom de l'iPhone 17 Pro, elle permet d'atteindre un zoom optique natif d'environ 10x à 11,7x. On parle ici d'une focale dépassant les 230mm, idéale pour la photo animalière ou de sport, bien au-delà du zoom numérique souvent destructeur d'Apple.

Cependant, il y a une ombre au tableau : comme il s'agit d'un accessoire non officiel, le téléobjectif ne fonctionne pleinement qu'avec l'application caméra de PGYTech, et non celle d'Apple. C'est le prix à payer pour contourner les limitations matérielles.

Côté tarif, le kit complet est proposé aux alentours de 184 $ (environ 170 €) pour les premiers soutiens sur Kickstarter, avec des livraisons espérées prochainement. Une rumeur court d'ailleurs qu'Apple étudierait ses propres solutions d'objectifs amovibles ; en attendant, c'est probablement la meilleure option pour voir loin.