Les 20 iPhone avec la meilleure autonomie de batterie en 2025

L’autonomie est devenue un critère décisif dans le choix d’un smartphone. PhoneBuff vient donc de publier son classement exhaustif des iPhone les plus endurants. Certains modèles vont vous surprendre… alors que d’autres non !

Qui a la meilleure autonomie de batterie ?

Le PhoneBuff Battery Test vient de publier son classement complet des iPhone offrant la meilleure endurance, et les résultats révèlent des performances impressionnantes, particulièrement pour les modèles Pro Max de dernière génération.



Sans surprise, ce sont les modèles les plus récents et les plus imposants qui trustent le haut du classement. L’iPhone 17 Pro Max s’impose en tête avec un temps record de 13 h 05, suivi de près par l’iPhone 16 Pro Max (12 h 14) et l’iPhone 16 Plus (12 h 12). Cette performance s’explique par la combinaison de batteries de grande capacité et d’optimisations logicielles avancées.



Le top 5 est complété par l’iPhone 13 Pro Max (12 h 06) et l’iPhone 17 Pro (11 h 53), démontrant que les modèles Pro Max conservent leur avantage même après plusieurs générations.







Les iPhone Plus se distinguent également avec des performances remarquables. L’iPhone 16 Plus arrive en 3ᵉ position, tandis que les iPhone 14 Plus et 15 Plus occupent respectivement les 8ᵉ et 9ᵉ places avec des temps supérieurs à 11 h 30. Ces modèles représentent une alternative intéressante pour ceux qui recherchent une longue autonomie sans le prix des versions Pro Max.



Entre la 10ᵉ et la 20ᵉ place, on retrouve un mélange de modèles Pro, Pro Max plus anciens, et de versions standard. L’iPhone 11 Pro Max clôture le top 10 avec 11 h 05, prouvant que même les modèles plus anciens peuvent offrir une autonomie respectable.



Les modèles milieu de gamme comme l’iPhone 16e avec 10 h 04 et l’iPhone Air (13ᵉ) avec 09 h 59 démontrent qu’Apple maintient des standards d’autonomie décents même sur ses appareils plus abordables.



Ce test met en évidence plusieurs tendances. Les modèles Pro Max dominent systématiquement leurs équivalents standard, avec des écarts pouvant atteindre plus d’une heure. Les générations récentes (16 et 17) bénéficient clairement des progrès en efficacité énergétique, notamment grâce aux puces A18 et A19.



Fait notable, même l’iPhone en 20ᵉ position (iPhone 13) affiche un temps respectable de 09 h 42, soulignant que l’ensemble de la gamme Apple est sérieuse.​​