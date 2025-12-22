La production d'essai de l'iPhone 18 débutera en février

Apple se préparerait à lancer la production d'essai de l'iPhone 18 peu après le Nouvel An chinois, selon le leaker Fixed Focus Digital sur le réseau social chinois Weibo. Cela signifie que des séries de fabrication à petite échelle commenceront dès que les usines reprendront leurs opérations normales après les congés du Nouvel An lunaire, généralement fin février. Mais le lancement commercial pourrait être décalé par rapport aux habitudes d'Apple.

Une évolution mineure

Le leaker affirme que les lignes de production pour les modèles iPhone 18 Pro sont déjà installées, ce qui indique que la conception matérielle des versions Pro est déjà finalisée. Les modifications extérieures du design devraient être plus modestes que ce que certains anticipaient. Cela concorde avec les rapports indiquant que les iPhone 18 Pro conserveront globalement le design des iPhone 17 Pro, y compris le système de triple caméra intégré dans le nouveau plateau photo.

Parmi les évolutions possibles, la série iPhone 18 pourrait intégrer un bouton Camera Control simplifié, sans capteur capacitif pour réduire les coûts, tout en conservant la détection de pression pour toutes les fonctions. L'iPhone 18 standard pourrait passer à 12 Go de RAM, adopter l'architecture 2 nm de TSMC pour la puce A20, mais au-delà, les détails sur les autres nouveautés restent limités pour le moment.Pour les modèles Pro, les points forts incluent l'arrivée de la puce A20 Pro, une possible technologie Face ID sous l'écran, un objectif à ouverture variable, un nouveau capteur d'image empilé en trois couches fabriqué par Samsung, ainsi que le modem C2 de nouvelle génération conçu en interne par Apple.

Un lancement en deux temps

Ce calendrier s'accorde également avec les rumeurs d'un cycle de lancement divisé chez Apple : les modèles iPhone 18 Pro et le premier iPhone Fold de la marque sont attendus en septembre 2026, tandis que l'iPhone 18 standard et un nouvel iPhone 18e suivraient au printemps 2027.