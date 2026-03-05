Le nouvel iPhone 17e d'Apple a bien 8 Go de RAM

Apple ne communique jamais officiellement la quantité de RAM de ses iPhone, mais cette information concernant l'iPhone 17e est accessible via les outils pour développeurs d’Apple, notamment Xcode 26.3.

Comme sur l'iPhone 16e

Comme l’iPhone 16e, le nouvel iPhone 17e est équipé de 8 Go de RAM, selon le simulateur du logiciel de développement d'Apple. C’est exactement la quantité attendue, et c’est le minimum requis pour être pleinement compatible avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence.



Ainsi, le modèle standard iPhone 17 et le plus abordable iPhone 17e partagent la puce A19 avec un CPU 6 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs. Cependant, l’iPhone 17e dispose d’un GPU légèrement réduit à 4 cœurs (contre 5 cœurs sur l’iPhone 17), ce qui permet d’optimiser les performances tout en maintenant un prix plus accessible.

Principales nouveautés de l'iPhone 17e

Apple a intégré plusieurs évolutions significatives sur ce modèle d’entrée de gamme, le rendant bien plus attractif que son prédécesseur :

Prise en charge de MagSafe - Une première pour la gamme « e » ! Cela permet une recharge sans fil rapide jusqu’à 15 W (avec un adaptateur 20 W) et la compatibilité avec tous les accessoires magnétiques (portefeuilles, supports, chargeurs), alors qu’auparavant on se limitait à la norme Qi 7,5 W.

- Une première pour la gamme « e » ! Cela permet une recharge sans fil rapide jusqu’à 15 W (avec un adaptateur 20 W) et la compatibilité avec tous les accessoires magnétiques (portefeuilles, supports, chargeurs), alors qu’auparavant on se limitait à la norme Qi 7,5 W. Stockage de base doublé - L’iPhone 17e démarre désormais à 256 Go (avec une version 512 Go disponible), contre 128 Go sur le modèle précédent. Plus d’espace pour vos photos, vidéos et applications dès l’achat.

- L’iPhone 17e démarre désormais à 256 Go (avec une version 512 Go disponible), contre 128 Go sur le modèle précédent. Plus d’espace pour vos photos, vidéos et applications dès l’achat. Ceramic Shield 2 amélioré - Le verre avant offre désormais une résistance aux rayures 3 fois supérieure pour une meilleure durabilité au quotidien.

- Le verre avant offre désormais une résistance aux rayures 3 fois supérieure pour une meilleure durabilité au quotidien. Appareil photo Fusion 48 Mpx de nouvelle génération - Un seul capteur arrière ultra-performant capable de produire des photos en très haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx), un zoom téléobjectif optique de qualité 2x par recadrage, des portraits avancés avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, mode Nuit, et les technologies computationnelles comme Photonic Engine et Deep Fusion.

- Un seul capteur arrière ultra-performant capable de produire des photos en très haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx), un zoom téléobjectif optique de qualité 2x par recadrage, des portraits avancés avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, mode Nuit, et les technologies computationnelles comme Photonic Engine et Deep Fusion. Puce modem C1X + puce sans-fil N1 - Les dernières solutions maison d’Apple pour une connectivité 5G et Wi-Fi plus rapide et plus économe en énergie.

- Les dernières solutions maison d’Apple pour une connectivité 5G et Wi-Fi plus rapide et plus économe en énergie. Intégration complète d’Apple Intelligence - Incluant Visual Intelligence (analyse du contenu à l’écran), une Siri nettement améliorée, et des outils IA respectueux de la vie privée, le tout propulsé par le Neural Engine de l’A19.

- Incluant Visual Intelligence (analyse du contenu à l’écran), une Siri nettement améliorée, et des outils IA respectueux de la vie privée, le tout propulsé par le Neural Engine de l’A19. Nouvelle couleur - En plus du noir et du blanc, une nouvelle finition Rose doux (Soft Pink) apporte une touche plus moderne et élégante.

- En plus du noir et du blanc, une nouvelle finition Rose doux (Soft Pink) apporte une touche plus moderne et élégante. Autonomie d’une journée complète - Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, grâce à une gestion énergétique optimisée de la puce A19.

Le reste est familier : écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec encoche (pas d’île dynamique), taux de rafraîchissement 60 Hz, cadre en aluminium, certification IP68, port USB-C et Face ID.



Les précommandes sont ouvertes depuis ce jeudi, et l’iPhone 17e sera officiellement disponible le mercredi 11 mars 2026, à partir de 719 € pour la version 256 Go. Un excellent rapport qualité-prix pour profiter de performances de flagship, des capacités IA et des commodités modernes sans payer le prix des modèles iPhone 17 ou iPhone Air.