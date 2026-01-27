Apple publie iOS 12.5.8 pour prolonger iMessage et FaceTime sur les vieux iPhone, iPod et iPad

Apple a publié iOS 12.5.8, ainsi qu'iPadOS 12.5.8, pour un petit nombre d’appareils que l'on peut qualifié d'anciens, afin de garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités essentielles comme iMessage, FaceTime et l’activation de l’appareil. Cette mise à jour, sortie le 26 janvier 2026, corrige un certificat qui devait expirer en janvier 2027. Un répit supplémentaire pour les clients attachés à leur iPhone 5S, iPhone 6 et autres.

Une mise à jour pour prolonger la vie

Selon les notes de version officielles d’Apple, voici l'intérêt de la mise à jour 12.5.8 :

Cette mise à jour prolonge le certificat requis par des fonctionnalités telles qu’iMessage, FaceTime et l’activation de l’appareil pour qu’elles continuent de fonctionner après janvier 2027.

Sans cette extension, ces services essentiels cesseraient de fonctionner correctement sur les appareils concernés une fois le certificat expiré.

Appareils ciblés

La mise à jour concerne les modèles suivants, dont beaucoup ont plus de dix ans et ne peuvent pas passer aux versions plus récentes d’iOS :

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6e génération)

C’est la première mise à jour pour ces appareils depuis plus de trois ans (la précédente datait du 23 janvier 2023, iOS 12.5.7). À noter que la version iOS 12.5.8 n’inclut aucune correction de sécurité ni autre modification : elle se concentre uniquement sur la prolongation de la validité du certificat.

Installation de la mise à jour

Si vous utilisez encore l'un des appareils suscités, installez la mise à jour dès maintenant via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Même si l’expiration est encore dans un an, il est préférable de l’installer maintenant pour éviter tout problème de dernière minute ou bogue apparu depuis la dernière version. Le fait qu’Apple continue de prendre en charge ces modèles datant de 2013-2014 montre son engagement à maintenir au moins les fonctions de communication de base sur du matériel très ancien. Bravo.