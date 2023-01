iOS 12.5.7 : l'iPhone 5S et l'iPhone 6 reçoivent des correctifs de sécurité critiques

Les anciens iPhone ne peuvent pas installer iOS 16 pour profiter des nouvelles fonctionnalités comme les widget ou l'écran verrouillé personnalisable, mais Apple leur propose régulièrement des mises à jour logicielles pour combler certaines failles de sécurité critiques. C'est exactement ce que la société a fait après iOS 16.3 en diffusant iOS 12.5.7 pour les "vieux" iPhone.

Faites la mise à jour tout de suite

Cette version estampillée iOS 12.5.7 est disponible pour l'iPhone 5s (2013), ainsi que pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus (2014). Du côté des tablettes, elle peut être installé sur l'iPad Air original (2013), l'iPad mini 2 (2013), l'iPad mini 3 (2014) et l'iPod touch de sixième génération (2015).

Tous ces produits sont désormais listés dans la section "vintage" d'Apple.

Les produits sont considérés comme vintage lorsqu'Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 5 et moins de 7 ans.

Alors qu'iOS 16.3 a corrigé de nombreuses failles, le contenu d'iOS 12.5.7 se concentre sur un seul problème avec WebKit, le moteur de rendu utilisé par le navigateur Safari. Cet exploit connu utilise un contenu malveillant pour forcer l'exécution de code arbitraire au niveau du système. Apple a confirmé être au courant d'un rapport selon lequel cette vulnérabilité pourrait avoir été activement exploitée contre des versions d'iOS antérieures à iOS 15.1.



Voici ce qu'on peut lire dans le document de sécurité :

Un problème de confusion de type a été résolu avec une amélioration de la gestion des états.

Enfin, sachez qu'Apple a également publié iOS 15.7.3 et iPadOS 15.7.3 pour les iPhone 6s et iPhone 6s Plus, iPhone 7 et iPhone 7 Plus, l'iPhone SE original, l'iPad Air 2, l'iPad mini de quatrième génération et l'iPod touch de septième génération en comblant cinq failles.