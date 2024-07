L’armée sud-coréenne abandonne les iPhone pour des raisons de sécurité

Avec iOS et ses iPhone, Apple fait toujours son maximum pour proposer les meilleures solutions de sécurité et de confidentialité, c’est grâce à cela que l’iPhone a aujourd’hui la réputation d’un smartphone sûr et fiable. À la plus grande des surprises, l’armée Sud-Coréenne a interdit les iPhone, celle-ci estime que le produit phare d’Apple ne répond pas à ses attentes en termes de sécurité et que l’utiliser peut être dangereux.

Les iPhone c’est non, les smartphones Android c’est oui

L’armée sud-coréenne a récemment annoncé une décision radicale : l’interdiction totale de l’utilisation des iPhone par ses membres, invoquant des préoccupations de sécurité. Cette mesure drastique est liée à des lacunes dans le logiciel de gestion d’appareils mobiles (MDM) utilisé par les forces armées, celui-ci s’avère incapable de désactiver complètement les fonctions d’enregistrement audio sur les appareils Apple.



La décision de bannir les iPhone fait suite à l’incapacité du logiciel de gestion de flotte MDM (mis en place en 2013 et devenu obligatoire en 2021) à bloquer efficacement le microphone des appareils. En effet, les iPhone, contrairement à certains smartphones Android, ne permettent pas le blocage complet de la fonction d’enregistrement par des applications tierces, une fonctionnalité jugée essentielle pour la sécurité dans les environnements militaires sensibles.

Les smartphones Android, notamment ceux fabriqués par le géant technologique sud-coréen Samsung, ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette situation est moins problématique qu’il n’y paraît, car une grande majorité des militaires sud-coréens, soit environ 70%, utilisent déjà des appareils Samsung au quotidien.



Un document interne transmis aux militaires sud-coréen il y a quelques jours, a déclaré qu’il était urgent de prendre en compte dès maintenant les nouvelles mesures :

Il est inévitable de bloquer tout type d'enregistrement vocal, non seulement les communications formelles, y compris les réunions, les conversations de bureau, les annonces commerciales et les plaintes et les consultations avec le public, mais aussi les communications informelles telles que les appels téléphoniques privés (à l'intérieur des bâtiments militaires)

Les Apple Watch sont aussi concernés

Les Apple Watch sont également incluses dans cette interdiction, ce qui renforce l’ampleur de la mesure contre les produits Apple. L’extension de cette interdiction à l’ensemble des 625 000 membres actifs de l’armée, si elle était mise en œuvre, représenterait un coup dur pour Apple qui perdrait un gros potentiel de ventes dans le pays.



Même si les restrictions sur l’utilisation des smartphones dans les zones sécurisées ne sont pas nouvelles, l’approche de l’armée sud-coréenne qui met en place une interdiction totale plutôt que des restrictions ciblées est considérée par beaucoup comme radicale.



Source