iOS 17.3 : une nouvelle sécurité contre le vol d'iPhone

Apple ajoute une dose de sécurité supplémentaire avec iOS 17.3. Une nouvelle option disponible dans les réglages de l'iPhone qui force l'utilisation de Face ID/Touch ID à la place du simple code de déverrouillage dans de nombreux cas. De quoi dissuader les voleurs.

Stolen Device Protection = Face ID obligatoire

Avec iOS 17.3, Apple introduit une nouvelle couche de sécurité intitulée Stolen Device Protection. Une fois activée, cette option désactivée par défaut dans la bêta devrait permettre de limiter certaines actions importantes lors du vol d'un iPhone déverrouillé.



Grâce à elle, le voleur ne pourra jamais accéder à la réinitialisation de l'iPhone, faire une commande en ligne avec une carte bancaire enregistrée, configurer un autre iPhone, désactiver le mode Perdu ou encore suspendre la localisation de celui-ci. Même pour les espions du code PIN.

Toutes ces actions seront inaccessibles à moins que la reconnaissance biométrique via Face ID ou Touch ID soit effectuée. Le code de déverouillage ne suffira pas. Pour ce qui est des actions les plus impactantes, un délai d'une heure se déclenchera après la reconnaissance biométrique, de quoi laisser le temps au propriétaire de faire le nécessaire pour déclarer l'iPhone volé et le bloquer à distance. À noter que si l'iPhone se trouve dans un lieu reconnu comme le domicile, ce délai est automatiquement désactivé, ce qui est bien pensé.

Les cas d'usage de la nouvelle protection

Voici les actions qui requièrent une authentification biométrique lorsque la protection contre les appareils volés est activée :

Consultation/utilisation de mots de passe ou de clés enregistrés dans le trousseau iCloud

Demande d'une nouvelle Apple Card

Consultation d'une carte virtuelle Apple Card

Désactiver le mode Perdu

Effacer tout le contenu et tous les réglages

Effectuer certaines actions d'Apple Cash et d'épargne dans Wallet

Utiliser les méthodes de paiement enregistrées dans Safari

Utiliser votre iPhone pour configurer un nouvel appareil

Notez que ces actions ne disposent pas d'une sauvegarde du code d'accès, vous ne pouvez donc pas utiliser un code d'accès pour contourner Face ID ou Touch ID.



Les actions qui nécessitent une authentification biométrique et qui ont un délai de sécurité d'une heure sont les suivantes :

Modification du mot de passe de l'Apple ID

Mise à jour de certains paramètres de sécurité du compte Apple ID, y compris l'ajout ou la suppression d'un appareil de confiance, d'un numéro de téléphone de confiance, d'une clé de récupération ou d'un contact de récupération.

Modification du code d'accès de votre iPhone

Ajout ou suppression de Face ID ou Touch ID

Désactiver la fonction Localiser

Désactiver la protection contre les appareils volés

Comment activer la sécurité contre le vol

Cette nouvelle option de sécurité sera activable sur tous les iPhone compatibles avec iOS 17 et donc iOS 17.3. À voir si Apple l'activera par défaut lors de la version définitive, si ce n'est pas le cas, nous aurons le plaisir de vous le rappeler le moment venu.

Voici le mini tutoriel :

Assurez-vous que vous utilisez la version bêta d'iOS 17.3 sur votre iPhone.

Ouvrez l'application Réglages.

Balayez vers le bas et touchez Face ID & code (ou Touch ID & code).

Choisissez maintenant "Protection contre le vol d'appareil".

Voilà qui devrait éviter de vous faire voler votre iPhone 15 tout neuf.

Verrouillage d'activation

Pour aller plus loin, il faudrait que la firme revoit le verrouillage d'activation, une autre fonctionnalité de sécurité. Du jour au lendemain, la société a rendu les appareils Apple nettement moins attrayants pour les voleurs.



Lorsque le verrouillage d'activation est activé, l'appareil ne peut être vendu qu'en pièces détachées, ce qui représente un marché beaucoup plus restreint. Mais cela vaut aussi pour les authentiques propriétaires ou bricoleurs qui voudraient récupérer des pièces sur un appareil mort.



Apple devrait être en mesure de communiquer les numéros de série aux services de police et aux compagnies d'assurance, afin de s'assurer que les appareils ne sont pas enregistrés comme volés.