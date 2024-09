Apple va laisser le choix entre iOS 17 et 18, avec les patchs de sécurité

La sortie d'iOS 18 est imminente. Apple a confirmé que la nouvelle version de son système d'exploitation mobile sera disponible dès le 16 septembre. Mais si vous préférez attendre avant de sauter le pas, pas de panique : il sera possible de rester sur iOS 17 tout en profitant de correctifs de sécurité.

iOS 17.7, le meilleur des deux mondes ?

En parallèle d'iOS 18, Apple prévoit de publier iOS 17.7. Cette mise à jour n'apportera pas de nouvelles fonctionnalités, mais se concentrera sur des correctifs de bugs et de failles de sécurité pour les utilisateurs d'iOS 17.

Un choix judicieux pour ceux qui veulent éviter les petits désagréments des versions tout juste sorties, comme d'éventuels problèmes de compatibilité avec certaines apps, notamment liées à la santé. Vous pourrez ainsi attendre sereinement qu'iOS 18 soit bien rodé, sans pour autant faire l'impasse sur la sécurité.

Une option déjà vue par le passé

Ce n'est pas la première fois qu'Apple propose ce type d'alternative. L'an dernier, la firme avait continué à déployer des correctifs de sécurité pour iOS 16 même après la sortie d'iOS 17. Une option qui s'était progressivement restreinte aux seuls appareils non éligibles à iOS 17.

iOS 18 étant compatible avec tous les iPhone supportant iOS 17, on peut s'attendre à ce qu'Apple cesse les mises à jour d'iOS 17 d'ici quelques mois. D'ici là, vous aurez tout le temps de passer à iOS 18 en douceur, à votre rythme.

Rendez-vous donc le 16 septembre dans les réglages de votre iPhone ou iPad pour choisir votre camp : iOS 18 et ses nouveautés alléchantes liées à Apple Intelligence, ou iOS 17.7 et sa stabilité rassurante. Sachant qu'Apple lancera simultanément iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 et macOS Sequoia.