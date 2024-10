Apple a réglé 2 problèmes de sécurité avec iOS 18.0.1, dont un délicat avec le micro !

Depuis minuit environ, Apple propose aux utilisateurs d’iPhone une grosse mise à jour corrective numérotée iOS 18.0.1. Cette nouvelle version logicielle pour l’iPhone corrige plusieurs bugs, mais apporte aussi des résolutions à des soucis de sécurité, dont l’un qui était assez sensible pour la confidentialité !

Tous les jours, des développeurs à l’Apple Park se mobilisent pour vous proposer des mises à jour iOS qui apporteront des nouveautés, des améliorations, mais aussi des correctifs. Avec la mise à jour iOS 18, Apple a ajouté par inadvertance quelques bugs comme une difficulté avec l’écran tactile sur les iPhone 16, l’application Message qui plantait… La bonne nouvelle, c’est que tout cela est corrigé avec iOS 18.0.1.



Bien que le plantage d’une application soit généralement sans grande conséquence, iOS 18 présentait un problème bien plus préoccupant : une faille de sécurité liée au micro de l’iPhone, compromettant potentiellement la protection de votre vie privée. Sous iOS 18.0, lorsqu’une application activait le micro de votre iPhone, le point orange censé indiquer cette activité mettait plusieurs secondes à apparaître en haut de l’écran !

Sur son site de support, Apple a dévoilé avoir corrigé ce souci avec l’indicateur du micro activé, mais l’entreprise a aussi réglé une autre préoccupation liée à la sécurité pour l’application Mots de Passe :

Voici le deuxième correctif de sécurité que mentionne Apple :

Mots de passe

Disponible pour : iPhone XS et modèles ultérieurs, iPad Pro 13 pouces, iPad Pro 12,9 pouces 3e génération et modèles ultérieurs, iPad Pro 11 pouces 1re génération et modèles ultérieurs, iPad Air 3e génération et modèles ultérieurs, iPad 7e génération et modèles ultérieurs, et iPad mini 5e génération et modèles ultérieurs

Conséquence : VoiceOver peut lire les mots de passe enregistrés d'un utilisateur.

Description : un problème logique a été résolu par une meilleure validation.

CVE-2024-44204 : Bistrit Dahal