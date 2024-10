iOS 18.0.1 et iPadOS 18.0.1 sont disponibles pour tous

La mise à jour iOS 18 et iPadOS 18.0.1 ont été extraordinaire en termes de quantité de nouveautés et améliorations, cependant ces deux mises à jour ont aussi été une source de difficultés pour certains utilisateurs. Application Messages qui plante, problème de tactile qui ne répond pas sur les iPhone 16… Apple a pris à compte toutes ces difficultés pour préparer la mise à jour iOS 18.0.1 qui est justement corrective !

Mettez à jour les appareils compatibles

Une mise à jour en pleine nuit ? C’est rare, mais pourtant Apple l’a fait, l’entreprise a publié sur ses serveurs vers minuit une grosse mise à jour corrective pour les iPhone et iPad qui sont éligibles au cycle iOS 18 et iPadOS 18. Les utilisateurs peuvent dès maintenant télécharger dans leur iPhone et/ou iPad la mise à jour iOS 18.0.1 !



Comme on peut s’y attendre avec les mises à jour numéroté 0.1, il n’y a aucune nouveautés, mais on retrouve de nombreux correctifs de bugs et aussi des failles de sécurités qui sont bouché pour renforcer votre sécurité quand vous utilisez votre iPhone ou iPad.

Les détails de la mise à jour iOS 18.0.1

Dans certaines mises à jour, Apple n’apporte aucun détail, mais vu la quantité de bugs qui ont été corrigés cette fois-ci, la firme de Cupertino a ajouté plusieurs informations pour montrer l’importance de télécharger iOS 18.0.1 et iPadOS 18.0.1 dès aujourd’hui :

Dans certaines circonstances, l’écran tactile pouvait momentanément ne plus répondre sur les modèles d’iPhone 16 et d’iPhone 16 Pro.

La caméra pouvait bloquer lors de l’enregistrement d’une vidéo en mode macro sur la caméra ultra grand angle en 4K avec l’option HDR désactivée sur les modèles d’iPhone 16 Pro.

L’app Messages pouvait se fermer inopinément lors de la réponse à un message avec un cadran d’Apple Watch partagé.

Les performances de certains modèles d’iPhone pouvaient être altérées en raison d’un problème avec l’allocation de mémoire.

Et iPadOS 18.0.1 ?

Concernant iPadOS 18.0.1, voici les notes de la mise à jour qui concernent surtout l’iPad Pro M4 jusqu’ici privé d’iPadOS 18 :

En appliquant cette mise à jour, l’iPad Pro équipé du M4 pourra être mis à jour vers iPadOS 18, et la mise à jour corrigera également les bugs importants et offrira une mise à jour de sécurité pour iPad :

Lorsque vous répondez à un message incluant un cadran partagé d’Apple Watch, le message peut se terminer de manière inattendue.

Sur certains modèles d’iPad, un problème de répartition de la mémoire peut affecter les performances.

Ces deux mises à jour sont disponibles dès maintenant, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone ou iPad puis dans « Général » et « Mise à jour logicielle ». Votre iPhone ou iPad vous demandera d’accepter des conditions générales d’utilisation puis lancera le téléchargement et l’installation ! Un redémarrage de plusieurs minutes est nécessaire.