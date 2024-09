Première bêta pour iOS 17.3, tvOS 17.3, watchOS 10.3 et macOS 14.3

Apple vient de lancer la première version bêta d'iOS 17.3 pour les iPhone et d'iPadOS 17.3 pour les iPad auprès des développeurs. Dans le même temps, d'autres mises à jour bêta ont été proposées pour d'autres produits Apple, comme macOS Sonoma 14.3 pour Mac, watchOS 10.3 pour Apple Watch ou encore tvOS 17.3 pour l'Apple TV.

iOS 17.3 / iPadOS 17.3

Comme vous le savez, plusieurs fonctionnalités d'iOS 17 n'ont pas été incluses dans la version finale, comme les listes de lecture collaboratives d'Apple Music. Apple a déclaré que toutes ces fonctionnalités seraient intégrées à une prochaine mise à jour et qu'il est donc probable que certaines soient intégrées à la mise à jour iOS 17.3.



Le numéro de build d'iOS 17.3 bêta 1 est 21D5026f.

Nouveauté iOS 17.3

Une nouvelle caractéristique nommée 'Protection des appareils volés' a été introduite, visant à renforcer la sécurité dans l'éventualité où votre iPhone serait dérobé et que le voleur parviendrait également à acquérir le code d'accès de l'appareil.

Ajout des playlists collaborative sur Apple Music (c'est revenu)

macOS 14.3 Sonoma

La bêta 1 de macOS Sonoma 14.3 arrive à peine 24 heures après la sortie de macOS 14.2 Sonoma en version finale pour tous les utilisateurs. Aucun changement visible n'est à noter, mais il est certain que cette version sera liée aux évolutions d'iOS 17.3.



Plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 23 en juin n'ont pas été intégrées à la version finale de macOS Sonoma. Si vous êtes développeurs, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la première bêta de macOS 14.3.

Nouveautés macOS 14.3

(En cours de rédaction, on met à jour l'article dès qu'on en sait plus...)

WatchOS 10.3

Du côté de l’Apple Watch, à partir de la Series 4 jusqu'à la Series 9 / Ultra 2, les développeurs ont le droit à la bêta 1 de watchOS 10.3. Pour installer la mise à jour bêta, les développeurs devront ouvrir l'application Apple Watch sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans Réglages, et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

Nouveauté de la bêta

En cours de rédaction, on met à jour l'article dès qu'on en sait plus...

tvOS 17.3

Enfin, tvOS 17.3 passe également à la bêta 1. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant à la version bêta via l'application Réglages de l'Apple TV.



Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures par rapport aux autres mises à jour de systèmes d'exploitation et se concentrent principalement sur les corrections de bogues et les petites améliorations plutôt que sur des changements notables vers l'extérieur.

Nouveautés tvOS 17.3