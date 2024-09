macOS 14.2 Sonoma est disponible au téléchargement pour tous

Apple lance la toute nouvelle version de macOS Sonoma 14.2 au grand public, une semaine après la diffusion de la Release Candidate. Parmi les grandes nouveautés, macOS Sonoma 14.2 ajoute la prise en charge du remplissage automatique amélioré pour les PDF, ainsi que la vérification de la clé de contact pour Messages, une option de retour en arrière pour les autocollants, ou encore de nouveaux widgets Météo. Les notes de version officielles d'Apple sont disponibles ci-dessous.

Comment installer la mise à jour sur Mac

La mise à jour de macOS 14.2 peut être téléchargée gratuitement sur tous les Mac compatibles avec Sonoma via la section Mise à jour logicielle des réglages système dans le menu "". Veillez à avoir assez de batterie sur MacBook et à sauvegarder vos données, on ne sait jamais.

Quelles nouveautés pour macOS 14.12 ?

La mise à jour inclut des nouveautés, des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité selon Apple.

Cette mise à jour introduit un remplissage automatique amélioré pour les PDF et des améliorations pour Messages et Météo. Cette version comprend également d'autres fonctionnalités, des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité pour votre Mac.

PDF

Le remplissage automatique amélioré identifie les champs des PDF et d'autres formulaires, ce qui vous permet de les remplir avec des informations telles que les noms et les adresses de vos contacts.

Messages

La flèche de rattrapage vous permet de passer facilement au premier message non lu d'une conversation en cliquant sur la flèche visible dans le coin supérieur droit.

L'option Ajouter un autocollant dans le menu contextuel vous permet d'ajouter un autocollant directement à une bulle.

La vérification des clés de contact fournit des alertes automatiques et des codes de vérification des contacts pour aider à vérifier que les personnes confrontées à des menaces numériques extraordinaires n'échangent des messages qu'avec les personnes qu'elles souhaitent contacter.

Météo

Les quantités de précipitations vous permettent de rester informé des conditions de pluie et de neige pour un jour donné au cours des 10 prochains jours.

De nouveaux widgets vous permettent de choisir entre les précipitations de l'heure suivante, les prévisions quotidiennes, les heures de lever et de coucher du soleil, et les conditions actuelles telles que la qualité de l'air, la température ressentie et la vitesse du vent.

L'instantané de la carte des vents vous permet d'évaluer rapidement les régimes de vent et d'accéder à la superposition de la carte des vents animée afin de vous préparer aux conditions de vent prévues pour les 24 heures à venir.

Horloge

Les minuteries multiples vous permettent de lancer plusieurs minuteries simultanément et de créer un nom pour chacune d'entre elles.

Les préréglages de minuterie vous permettent de démarrer rapidement une minuterie grâce à une série d'options préréglées.

L'option "Récents" permet de redémarrer facilement les minuteries récemment utilisées.

Correctifs

La liste de lecture des chansons favorites dans Apple Music vous permet de revenir rapidement aux chansons que vous avez marquées comme favorites.

L'option "Utiliser l'historique d'écoute" d'Apple Music peut être désactivée dans une mise au point afin que la musique que vous écoutez n'apparaisse pas dans la liste des morceaux récemment écoutés et n'influence pas vos recommandations.

La reconnaissance musicale Shazam vous permet d'identifier rapidement les chansons diffusées en ligne ou autour de vous, même lorsque vous portez des AirPods.

De nouvelles dispositions de clavier prennent en charge 7 langues samies supplémentaires.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Retrouvez notre présentation complète des nouveautés de macOS Sonoma.