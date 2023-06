Voici la liste des Mac compatibles avec macOS 14

Vous êtes client Apple et vous possédez un Mac, cet article est fait pour vous. Comme chaque année, la firme de Cupertino annonce la nouvelle version majeure du système d'exploitation de ses ordinateurs. Pour la WWDC 23, l'entreprise n'a pas dérogé à la règle et a présenté macOS 14. En attendant la version finale attendue pour l'automne prochain, voici les modèles compatibles avec la future mise à jour.

Le nouveau macOS 14

Le mois de juin 2023 accueille donc, en plus d'iOS 17 et de watchOS 10 notamment, un certain macOS 14 Sonoma.



Apple profite chaque année de sa conférence dédiée aux développeurs #WWDC pour présenter les nouveautés logicielles à venir. Du côté du Mac et de macOS, les nouveautés sont moins nombreuses, car il s'agit d'une version dans la continuité de l'excellent MacOS 13 Ventura.



Si vous connaissez déjà les changements les plus importants vous n'avez peut-être pas vérifié si votre Mac mini, iMac, Macbook et autre Mac Studio est compatible.

Compatibilité de macOS 14

La nouvelle version majeure de macOS est évidemment compatible avec tous les Mac Apple Silicon (M1 et M2), car ils sont sortis il y a moins de trois ans. Mais les Mac Intel sont également pris en compte, en tout cas ceux qui figurent ci-dessous :

iMac 2019 et plus récents

Mac Pro 2019 et plus récents comme le nouveau Mac Pro 2023

iMac Pro 2017

Mac mini 2018 et plus récents

MacBook Air 2018 et plus récents

MacBook Pro 2018 et plus récents

Mac Studio 2022 et plus récents

Les dates de sortie de macOS 14

Vous connaissez la chanson, la bêta est partie pour durer trois mois au moins, avec une bonne dizaine de versions à destination des développeurs. La bêta publique est prévue le mois prochain, alors que la version finale arrivera en septembre, voire même en octobre.



N'hésitez pas à consulter notre site pour tout savoir sur les annonces d'Apple à l'occasion de la WWDC 23 qui a été riches en émotions.