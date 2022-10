Vous pouvez télécharger la version finale de macOS 13 Ventura

Comme prévu lors du keynote de rentrée 2022, Apple a d'abord lancé les toutes nouvelles mises à jour logicielles pour l'iPhone, l'Apple Watch et l'Apple TV, puis les mises à jour logicielles de l'iPad et du Mac. Justement, macOS 13 Ventura est désormais disponible gratuitement pour tous les clients Apple. Comme chaque année, la nouvelle mouture apporte son lot de nouveautés, améliorations et corrections, tant au niveau du système d'exploitation lui-même que des applications natives de la société. Ce n'est pas une révolution, mais une belle évolution avec, comme toujours, ce souci du détail qui caractérise Apple.

Les principales nouveautés de macOS Ventura

Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les annonces depuis le mois de juin, macOS Ventura apporte tout de même 160 nouveautés, ce qui n'est pas une mince affaire.



Parmi les nouveautés les plus marquantes, citons Stage Manager qui réinvente le multitâche en groupant les apps, les nouveaux paramètres système, ou encore l'iPhone en webcam.

Les autres fonctionnalités intéressantes de macOS Ventura

Spotlight devient encore plus puissant. Désormais, en touchant la barre d'espace de votre Mac, vous pourrez avoir un aperçu d'un document, d'une image... pour savoir si c'est bien ce que vous recherchez. De plus, les informations trouvées par Spotlight sont plus complètes, plus précises et surtout plus nombreuses.

devient encore plus puissant. Désormais, en touchant la barre d'espace de votre Mac, vous pourrez avoir un aperçu d'un document, d'une image... pour savoir si c'est bien ce que vous recherchez. De plus, les informations trouvées par Spotlight sont plus complètes, plus précises et surtout plus nombreuses. Mail a enfin le droit à quelques nouveautés comme une barre de recherche pour retrouver un mail ou autre en quelques secondes, la possibilité d'annuler son envoi ou encore de le programmer à une heure précise.

Safari gagne en productivité. Les groupes d'onglets, apparus l'année dernière, sont dorénavant compatibles avec la fonction "Partager" d'Apple. Concrètement, vous pouvez créer un groupe d'onglets qui sera visible sur le Mac de vos collègues et de vos amis. De plus, SharePlay s'incruste lui aussi dans Safari, tout comme iMessage et FaceTime.

gagne en productivité. Les groupes d'onglets, apparus l'année dernière, sont dorénavant compatibles avec la fonction "Partager" d'Apple. Concrètement, vous pouvez créer un groupe d'onglets qui sera visible sur le Mac de vos collègues et de vos amis. De plus, SharePlay s'incruste lui aussi dans Safari, tout comme iMessage et FaceTime. PassKeys supprime les mots de passe. Tous les grands acteurs du monde de la technologie veulent remplacer les mots de passe par un système plus simple, plus fiable et surtout incontournable par les hackers. Passkeys est une belle promesse.

supprime les mots de passe. Tous les grands acteurs du monde de la technologie veulent remplacer les mots de passe par un système plus simple, plus fiable et surtout incontournable par les hackers. Passkeys est une belle promesse. Metal 3 et MetalFX Upscaling vont faire passer une nouvelle étape au jeu vidéo sur Mac. Augmentation du nombre d'images par seconde, suppression de l'aliasing, netteté de l'image accrue, bref une résolution graphique au top. De quoi accueillir les portages de No Man Sky's et Resident Evil Village.

et MetalFX Upscaling vont faire passer une nouvelle étape au jeu vidéo sur Mac. Augmentation du nombre d'images par seconde, suppression de l'aliasing, netteté de l'image accrue, bref une résolution graphique au top. De quoi accueillir les portages de No Man Sky's et Resident Evil Village. DeskView qui utilise l'iPhone en webcam va utiliser l'ultra-grand-angle de l'iPhone, pour projeter une vue en hauteur de votre bureau.

Compatibilité de macOS 13

La nouvelle version majeure de macOS est compatible avec tous les Mac Apple Silicon (M1 & M2) ainsi que :

iMac 2017 et plus récents

Mac Pro 2019 et plus récents

iMac Pro 2017

Mac mini 2018 et plus récents

MacBook Air 2018 et plus récents

MacBook 2017 et plus récents

MacBook Pro 2017 et plus récents

DeskView

Comment installer macOS 13 Ventura ?

Comme d'habitude, pour télécharger et installer le nouveau firmwar, les clients doivent se rendre sur leur Mac dans :

Menu "" (en haut à gauche de l'écran)

Préférences système

Mise à jour de logiciels

Pensez à sauvegarder les données de votre Mac avant, ainsi qu'à faire un peu de place sur le disque si besoin. Il faut quelques dizaines de giga-octets de libre pour être tranquille.



