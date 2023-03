Apple lance la version finale de macOS Ventura 13.3

Après des semaines de test en bêta, Apple diffuse aujourd'hui la version finale de macOS Ventura 13.3 aux clients possédant un Mac compatible. Cette nouvelle mise à jour logicielle intervient deux mois après la précédente, macOS 13.2. Mais quelles sont les nouveautés du jour ?

Comment mettre à jour son Mac ?

Les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle version via le mécanisme de mise à jour du logiciel dans les réglages du système.



Dans le menu Pomme  situé en haut à gauche de l’écran, choisissez "Préférences Système". Ensuite, cliquez sur "Mise à jour de logiciels" afin de lancer le téléchargement. Pensez à réaliser une sauvegarde de vos données avant, sait-on jamais.

Quelles nouveautés dans macOS 13.3 ?

MacOS Ventura 13.3 adopte les mêmes nouveaux emoji que ceux présents dans iOS 16.4 et iPadOS 16.4, notamment le cœur rose, le cœur bleu clair, la main gauche et la main droite, l'élan, l'oiseau noir, l'oie, l'aile, la méduse, la cosse de pois, le doigt, et bien d'autres encore.



La mise à jour ajoute la nouvelle architecture HomeKit qui avait été initialement retirée d'iOS 16.2 et de ses mises à jour apparentées.



Enfin, la version du jour comporte également plusieurs corrections de bogues et de failles pour une stabilité et une sécurité accrue. Voici les notes de version officielles :

Cette mise à jour inclut de nouveaux emoji ainsi que d'autres améliorations, corrections de bugs et mises à jour de sécurité pour votre Mac.