Apple lance la version finale de macOS Ventura 13.4

MacOS Ventura 13.4 propose quelques ajustements et corrections de bugs. Voici les notes de version officielles :

Les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle version via le mécanisme de mise à jour du logiciel dans les réglages du système d'exploitation. Dans le menu  situé en haut à gauche de l’écran, choisissez "Préférences Système". Ensuite, cliquez sur "Mise à jour de logiciels" afin de lancer le téléchargement. Pensez à réaliser une sauvegarde de vos données avant, sait-on jamais. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez dans quelques minutes, les serveurs sont parfois surchargés.

