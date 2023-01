Apple publie la version finale de macOS 13.2 Ventura pour Mac

Prévoyez un chargeur si vous êtes sur Mac portable, ainsi qu'une bonne demi-heure au moins devant vous. L'appareil va redémarrer et continuer l'installation tout seul, comme un grand. Le mieux est d'effectuer une sauvegarde avant de vous lancer, sait-on jamais.

Cette mise à jour introduit les Clés de sécurité pour Apple ID, et inclut d'autres améliorations et corrections de bogues pour votre Mac. - Les Clés de sécurité pour Apple ID permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant une clé de sécurité physique pour se connecter. - Correction d'un problème dans Freeform où certains traits de dessin créés avec Apple Pencil ou votre doigt pouvaient ne pas apparaître sur les tableaux partagés. - Correction d'un problème où VoiceOver pouvait cesser d'offrir un retour audio pendant que vous tapez. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour des informations détaillées sur le contenu de sécurité de cette mise à jour, veuillez consulter : https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.2 introduit la prise en charge de la protection d'un Apple ID avec une clé de sécurité physique. La clé de sécurité physique est utilisée pour l'authentification à deux facteurs lors de la connexion à votre Apple ID sur un nouvel appareil, sur iCloud ou sur d'autres sites web Apple, et elle remplace les codes d'appareil. C'est la principale nouveauté de cette mise à jour.

Après iOS 16.3 ou encore watchOS 9.3, Apple lance également la version finale de macOS 13.2 Ventura, la seconde mise à jour importante de son système d'exploitation pour Mac. Au programme, peu de choses visibles mais certainement pas mal de modifications sous le capot pour une stabilité accrue, une meilleure compatibilité et une autonomie toujours plus forte sur les MacBook.

