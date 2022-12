Apple publie la version finale de macOS 13.1 Ventura

Aux côtés d'iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2 et watchOS 9.2, c'est le système d'exploitation pour Mac qui évolue avec la publication de la version finale de macOS 13.1 Ventura. Environ deux mois après le lancement de macOS 13 Ventura pour le grand public, le constructeur américain lance une première mise à jour majeur pour tous les ordinateurs éligibles. Quelles nouveautés se trouvent sous le capot ? Réponse ci-dessous.

Mise à jour de macOS Ventura

Apple propose depuis quelques instants le téléchargement de la version finale de macOS 13.1, une mise à jour majeure qui vient corriger de nombreux bugs et problèmes divers, mais qui apporte également quelques nouveautés.



Si vous craignez d'installer le nouveau système d'exploitation, sachez que plusieurs bêtas ont permis de corriger les plantages, les incompatibilités et les soucis d'autonomie.

Nouveautés de macOS 13.1 Ventura

La principale nouveauté s'appelle Freeform, une application arrivée également sur iOS et iPadOS pour collaborer facilement entre utilisateurs Apple. De plus, l’app Localiser de macOS 13.1 peut faire sonner les AirTags perdus.



La dernière mise à jour de macOS 13.1 introduit également la protection avancée des données pour iCloud, qui ajoute un chiffrement de bout en bout pour la sauvegarde iCloud, les notes, les photos, iCloud Drive, les rappels, les mémos vocaux, etc.

Voici les notes de version officielle d'Apple :

Freeform

- Freeform est une nouvelle application pour travailler de manière créative avec des amis ou des collègues sur Mac, iPad et iPhone

- Une toile flexible vous permet d'ajouter des fichiers, des images et plus encore

- Freeform est une nouvelle application pour travailler de manière créative avec des amis ou des collègues sur Mac, iPad et iPhone - Une toile flexible vous permet d'ajouter des fichiers, des images et plus encore Une recherche améliorée dans Messages vous permet de trouver des photos en fonction de leur contenu, comme un chien, une voiture, une personne ou un texte

Les curseurs des participants dans Notes vous permettent de voir des indicateurs en direct au fur et à mesure que d'autres font des mises à jour dans une note partagée

La lecture du son dans l'application Localiser mon peut maintenant vous aider à identifier l'emplacement des AirTags à proximité, du boîtier des AirPods Pro (2e génération) et des accessoires compatibles réseau Localiser

Résout un problème qui entraînait la synchronisation de certaines notes avec iCloud après les mises à jour.



Résout un problème où vous pouvez perdre l'entrée du clavier et de la souris dans certaines applications et jeux

Comment installer macOS 13.1

Les utilisateurs peuvent télécharger macOS 13.1 à partir via le mécanisme habituel dans les préférences système depuis le menu  situé en haut à gauche de l'écran.



Si vous ne faites rien, et que vous avez laissé les mises à jour automatiques configurées, votre Mac devrait installer la nouvelle version dans les prochains jours. Apple laisse toujours quelques jours de battement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs majeurs qui pourrait ruiner l'expérience utilisateur, vider plus rapidement votre batterie ou même rendre inutilisable votre Mac.

Télécharger l'app gratuite macOS Ventura