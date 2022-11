Tout savoir sur la nouvelle app Freeform d'Apple

Avec iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS 13.1, Apple a introduit l'application Freeform, qui est conçue pour la créativité, le partage d'idées et la collaboration avec d'autres personnes en général. Ce tableau blanc virtuel peut être utilisé pour n'importe quoi.



Justement, pour connaître les possibilités, voici les fonctionnalités intéressantes de l'application Freeform.

Comment à ça marche Freeform

Voici comment Apple présente sa nouvelle app disponible depuis la bêta 1 d'iOS 16.2 :

Freeform est un endroit idéal pour donner vie à vos idées. Esquissez un projet, concevez un tableau d'humeur ou lancez une séance de brainstorming sur un canevas flexible qui prend en charge presque tous les types de fichiers. Et grâce à iCloud, tous vos tableaux restent synchronisés, que vous soyez sur votre Mac, votre iPad ou votre iPhone.

Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'une app qui mêlent prise de notes, dessins, images, documents et plus encore.

Images, scans et documents

L'application Freeform prend en charge tous les types de documents. Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos directement à partir de votre rouleau de photos dans l'application Photos, ou prendre une photo avec votre iPhone ou votre iPad.

Les photos et les vidéos que vous ajoutez à votre projet peuvent être redimensionnées par des gestes de glisser-déposer, recadrées, visualisées en entier et superposées à d'autres images et formes.



Vous pouvez numériser des documents à l'aide de l'appareil photo de l'iPhone ou de l'iPad, en couleur ou en noir et blanc, ajouter divers documents depuis iCloud Drive ou ajouter n'importe quel lien depuis Safari. Les liens et les fichiers s'affichent dans de petites tuiles semblables à des cartes et peuvent également être réorganisés sur le canevas par des gestes de glisser-déposer et superposés à des formes, des images et d'autres fichiers pour un aperçu visuel des documents que vous avez ajoutés.

Insertion de texte

Bien sûr, il y un outil qui permet d'insérer n'importe quel texte dans le canevas Freeform. Le texte peut être aussi court ou aussi long que vous le souhaitez, et toutes les options de formatage standard sont disponibles pour modifier la police, la couleur, la taille et l'alignement, ainsi que pour ajouter des styles comme la mise en gras et le soulignement.

Formes

Il y a des centaines de formes pré-conçues "clip art" qui sont disponibles dans Freeform, à travers les catégories suivantes : Base, Géométrie, Objets, Animaux, Nourriture, Nature, Symboles, Éducation, Arts, Sciences, Personnes, Lieux, Activités, Transports, Travail, et Ornements.



Vous pouvez empiler plusieurs formes les unes sur les autres en les superposant, modifier leur couleur, dessiner par-dessus, les redimensionner par des gestes de glisser-déposer, séparer les éléments constitutifs et manipuler le dessin, ajouter diverses bordures, les regrouper, ajuster l'opacité, etc.

Autocollants

Avec l'application Freeform, vous pouvez ajouter des post-it numériques, ou Stickies comme les appelle Apple. Les Stickies sont fondamentalement les mêmes que l'application Stickies disponible sur Mac. Vous pouvez modifier la couleur des Stickies, en choisissant parmi sept couleurs, et ajouter du texte.





Sur un iPad, vous pouvez utiliser un Apple Pencil pour écrire directement sur l'un des Stickies, mais si vous utilisez du texte dactylographié, vous disposez également de diverses options de formatage, comme le gras, les listes à puces, différentes tailles de police, etc.

Outils de dessin

Freeform dispose du même ensemble d'outils de dessin que ceux que vous connaissez peut-être dans la fonction d'annotation de l'app Photos. Vous pouvez dessiner avec un doigt sur l'iPhone, ou sur l'iPad, avec un Apple Pencil. Vous avez le choix entre des stylos, des marqueurs et des crayons, dont l'opacité, la couleur et l'épaisseur du trait sont réglables.



Vous pouvez également accéder à une gomme, un outil de sélection pour des sélections ciblées d'éléments sur votre toile, et un outil de remplissage lasso qui remplit les lignes que vous dessinez.

Couleurs

Freeform prend en charge une vaste gamme de couleurs. Vous pouvez sélectionner une couleur simple à partir d'une grille, choisir une couleur à partir d'une interface de spectre, utiliser des curseurs ou saisir manuellement des codes hexadécimaux pour une nuance spécifique. Les couleurs favorites peuvent être enregistrées en bas de l'interface, et l'opacité peut être ajustée pour n'importe quelle couleur.



Un outil pipette est disponible pour aller chercher n'importe quelle couleur déjà présente sur la toile.

Déplacement des objets

Tout objet dans un document Freeform peut être rapidement réorganisé et redimensionné par des gestes de glisser-déposer. Le tapotement fournit une interface qui vous permet d'envoyer un objet vers l'arrière ou l'avant à des fins de superposition, mais il n'y a pas de véritables couches avec lesquelles travailler.



Les objets peuvent être verrouillés en place, dupliqués, et leurs proportions peuvent être limitées ou non, ce qui est utile si vous souhaitez modifier une dimension mais pas une autre.

Exportation

Les planches de forme libre peuvent être enregistrées sous forme de document PDF ou imprimées, et elles peuvent également être enregistrées dans des applications telles que Files et Dropbox. Vous pouvez également envoyer des courriels, des textes ou partager des liens vers des planches avec d'autres personnes.

Projets multiples

Vous pouvez évidemment avoir plusieurs tableaux Freeform, qui peuvent être affichés sous forme d'icônes ou de liste, et triés de différentes manières, par exemple par nom ou par date. Des groupes sont disponibles pour organiser un grand nombre de tableaux, et il existe également des sections distinctes pour les tableaux Récents, Partagés et Favoris.

Collaboration

Freeform a été conçu comme un outil de collaboration, et vous pouvez partager des tableaux Freeform avec d'autres utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Tous les participants à un tableau Freeform peuvent travailler sur le même tableau, en ajoutant des images, des textes, des liens, etc. pour des séances de brainstorming en groupe.



Les modifications apportées aux tableaux Freeform sont synchronisées en temps réel pour tous les utilisateurs, mais il convient de noter que la collaboration n'a pas encore été pleinement développée au cours du processus de test bêta.

Disponibilité et compatibilité des appareils

L'application Freeform d'Apple est disponible sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Elle nécessite iOS 16.2, iPadOS 16.2 ou macOS Ventura 13.1 pour fonctionner. Il s'agit d'une application autonome qui ne sera pas disponible sur les appareils qui n'ont pas mis à jour le système d'exploitation vers 16.2 actuellement en bêta. La version finale est attendue pour la mi-décembre.

