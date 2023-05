Figma lance l'app FigJam pour concurrencer Freeform d'Apple

Figma vient de lancer un concurrent à l'application Freeform d'Apple. Destiné à l'iPad, l'application FigJam offre une expérience Figma sur le tableau blanc. FigJam a été initialement introduite en 2021 sur le web, et il est désormais directement disponible sur les tablettes d'Apple.

FigJam lancée sur iPad

Avec l'application FigJam, les utilisateurs peuvent collaborer en temps réel sur des tableaux blancs, gratuitement et avec un nombre illimité de contributeurs. L'application propose des outils d'esquisse, de prise de notes et d'intégration de médias, et elle offre la qualité attendue de Figma.

FigJam est le lieu où naissent les grandes idées.



Trouvez l'inspiration, esquissez des concepts et collaborez avec d'autres personnes sur le canevas flexible de FigJam.

FigJam se distingue des autres applications de tableau blanc par sa vaste bibliothèque de modèles de planification et de projets personnels, ce qui en fait un avantage significatif par rapport à Freeform.



Figma cite Huiwen Ji, concepteur principal de produits chez Shopify, qui aime afficher un fichier FigJam sur son grand écran de bureau tout en utilisant son iPad comme second écran pour des annotations rapides, comme encercler un groupe de stickies ou donner des coups de chapeau lors d'une réunion. "Cela rend les sessions de collaboration plus fluides et plus naturelles", explique-t-il.

Le nom FigJam est un jeu de mots astucieux basé sur le succès de Figma, et bien que "Jam" puisse évoquer les toasts en anglais, l'application FigJam propose également une expérience d'écoute musicale collaborative intégrée.



L'application FigJam pour iPad est donc disponible gratuitement, permettant aux utilisateurs de commencer à créer et à collaborer dès aujourd'hui. La société travaille également sur une prochaine version de son application Figma sur iPad, qui apportera encore plus de fonctionnalités pour les designers, ergonomes et autres professionnels qui conçoivent des interfaces utilisateurs sur iPadOS.

Télécharger l'app gratuite FigJam