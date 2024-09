Paylib devient Wero en Europe pour concurrencer Apple Pay et Lydia

Le marché des paiements mobiles continue de croître en France, où environ 6 % des transactions par carte sont désormais effectuées via ce biais. Cependant, ce secteur reste dominé par des acteurs américains comme Visa, Mastercard et Apple Pay. Désormais, cette hégémonie est mise à l’épreuve avec l’arrivée de Wero, un nouveau service de paiement local développé par l'European Payments Initiative (EPI).

Un projet soutenu par les grandes banques européennes

Wero, cf. site officiel, a été conçu pour offrir une alternative souveraine aux solutions de paiement internationales. Ce service de paiement instantané de compte à compte sera déployé en France auprès des clients de grandes banques telles que BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale, et Société Générale. Si la plupart des banques intégreront Wero via leurs propres applications, les clients de La Banque Postale pourront utiliser l’application dédiée Wero, disponible dans les magasins d’applications dès la seconde moitié d’octobre 2024. La première campagne de promotion de Wero sera lancée en France le 14 octobre.

Un déploiement progressif en France

Le calendrier de déploiement de Wero en France s'étend de septembre 2024 à janvier 2025, avec un accès progressif pour les clients des banques partenaires. Par exemple, les utilisateurs de BNP Paribas pourront accéder à Wero à partir du 24 octobre 2024, tandis que ceux de La Banque Postale auront accès au service à partir du 28 octobre 2024.

Le service de paiement entre particuliers (P2P) permettra aux utilisateurs de transférer de l’argent instantanément à l’aide d’un numéro de téléphone ou d’une adresse e-mail. Wero remplacera Paylib, qui compte actuellement 35 millions d’utilisateurs inscrits, et offrira des fonctionnalités supplémentaires telles que l'envoi de demandes de paiement et la génération de QR codes individuels, évitant ainsi de partager ses informations de contact lors des transactions.

Une expansion paneuropéenne

Wero n’est pas uniquement réservé à la France. Le service est déjà disponible en Allemagne depuis juillet 2024, et d’autres pays européens, comme la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, suivront bientôt. Wero facilitera ainsi les paiements transfrontaliers entre les banques participantes, offrant une solution unifiée à l’échelle européenne.

Vers une offre complète et évolutive

Bien que Wero débute par le paiement entre particuliers, son ambition est bien plus large. Dès 2025, le service sera étendu aux petits commerçants, puis aux grands détaillants, avec une disponibilité pour les paiements en ligne et en magasin. Des fonctionnalités comme le paiement échelonné (Buy Now-Pay Later), l'intégration des programmes de fidélité, et la gestion des paiements récurrents seront également ajoutées.

D’ici trois à quatre ans, Wero ambitionne de devenir un portefeuille de paiement européen complet, permettant à ses utilisateurs de centraliser et contrôler leurs transactions de manière simple et sécurisée, tout en respectant les normes de confidentialité des données et la réglementation européenne. Avec ses nombreux services à venir, Wero se positionne comme une alternative crédible aux solutions de paiement dominées par les géants américains. On pense évidemment à Apple Pay, mais aussi PayPal, Lydia et même Visa et Mastercard.

Quelques mots des banques françaises

Voici la réaction des responsables de tous les établissements impliqués dans ce projet.



Martina Weimert, P-DG de EPI :

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de Wero en France. Notre objectif est de simplifier la vie et les paiements. Wero est unique. C'est une solution de pointe souveraine, conçue par et pour les Européens, qui permet de proposer tous les types de paiements, en commençant par ceux de personne à personne, tout en intégrant la promesse de l'immédiateté et de la sécurité bancaire. Nous arrivons à point nommé de l'ère des paiements numériques, en proposant la solution que les Européens attendent pour leurs paiements.

Thierry Laborde, Directeur général délégué de BNP Paribas :

Wero répond à l’enjeu stratégique de voir émerger une plateforme européenne du paiement dans un environnement mondial très concurrentiel. Celle-ci permet d’offrir davantage de valeur aux clients, et une plus grande simplicité pour leurs paiements quotidiens en France et dans les pays partenaires. Déjà lancée en Allemagne et désormais en France, nous nous réjouissons que la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas nous rejoignent bientôt, et aurons à cœur d’accueillir demain les autres pays désireux de participer à cette initiative européenne.



Yves Tyrode, Directeur général Digital & Payments du Groupe BPCE :

Avec Wero, le Groupe BPCE propose désormais à l’ensemble des clients Banque Populaire et Caisse d’Epargne une nouvelle solution de paiement instantané de comptes à comptes qui répond parfaitement aux nouvelles attentes. Dès décembre dernier, le Groupe BPCE a été pionnier quand il a réalisé avec succès les premières transactions transfrontalières de paiement instantané. A cette occasion, nous avons pu montrer notre savoir-faire en matière de paiements et, avec les banques européennes regroupées au sein d’EPI, notre volonté de transformer le paysage européen des paiements en développant des solutions souveraines.



Philippe Marquetty, Directeur général de Crédit Agricole Payment Services :

Avec un enjeu fort de souveraineté au niveau Européen, Wero nous permet d’apporter à nos clients une solution simple, sécurisée et facile d’utilisation. Wero offrira aux utilisateurs une couverture complète des nouveaux usages de paiement. Avec Paylib nous avons ouvert la voie de l’usage de l’Instant Payment, avec Wero nous allons passer à la vitesse supérieure.

Eric Petitgand, Directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

Le lancement de Wero en France représente une étape clé pour renforcer la souveraineté européenne dans le secteur financier. Cette initiative renforce non seulement la confiance des consommateurs en leur offrant des solutions de paiement standardisées et sécurisées, mais elle contribue également à l’essor de l’économie européenne en facilitant des transactions plus rapides et parfaitement fiables, tout en favorisant l’innovation et la compétitivité de notre continent.



Laurent Jurrius, Pôle Innovation et Opérations, Comex Groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le lancement de Wero marque une étape décisive pour l'écosystème des paiements européens. En tant qu'acteur engagé dans l'innovation, le Crédit Mutuel Arkéa soutient pleinement cette initiative qui incarne l'ambition de proposer une solution de paiement instantané souveraine et sécurisée. Wero s'inscrit dans notre vision d’un avenir numérique inclusif et à la pointe des évolutions technologiques. Cette avancée reflète non seulement notre capacité à répondre aux besoins changeants de nos clients, mais aussi notre rôle de précurseur en matière d’innovations bancaires.



Zakaria Moursli, Directeur général adjoint chez la Banque Postale en charge de la performance opérationnelle, des paiements et du numérique :

Je me réjouis de l’arrivée en France de Wero, qui en tant que véritable hub de paiement, permettra d’amener une approche universelle en Europe, en ouvrant la porte au Peer 2 Peer, au commerce digital ou au commerce de proximité. Cette universalité du paiement à travers chaque cas d’usage expérimenté par nos clients, sera facilitée grâce à son application simple et intuitive garantissant une expérience utilisateur fluide, unique et cohérente. Nous menons depuis plusieurs années à La Banque Postale, une politique volontariste d’accompagnement de la digitalisation des paiements avec pour ambition de développer des innovations utiles, inclusives et engagées pour le pouvoir d’achat de nos clients. La démocratisation de l’Instant Payment gratuit dès 2022 et notre rôle de pionnier dans les projets Paylib puis EPI, reflètent l’intérêt stratégique de LBP en matière d’évolution des paiements.

Philippe Aymerich, Directeur général délégué du groupe Société Générale :

Le groupe Société Générale est fier de participer à cette formidable initiative collective qui va permettre d’apporter à nos clients une nouvelle solution de paiement, européenne, instantanée et innovante. Nous sommes convaincus que le savoir-faire historique des banques en matière de sécurité, de protection de leurs clients, et d’accompagnement des transformations sont des atouts essentiels pour assurer la réussite de Wero.



On a qu'une chose à dire, bravo. Espérons que le fonctionnement soit aussi fluide que celui d'Apple Pay, sous peine d'être rapidement sanctionné par les clients.

Télécharger l'app gratuite Paylib