Lydia comptes devient Sumeria et se transforme en néobanque

Lydia comptes se réinvente et devient Sumeria, une néobanque qui s'adresse à tout le monde. Toutes les fonctionnalités d'une banque en ligne sont présentes. Ne reste plus qu'à attendre les premiers retours clients pour savoir si cette nouvelle approche de la part de Lydia est intéressante ou un simple copier-coller vu et revu. Le marché des banques en ligne est toujours aussi versatile !

Sumeria (Lydia comptes)

C'est officiel, Lydia comptes devient Sumeria et se lance sur le marché des banques en ligne. Comme ses concurrentes, Sumeria souhaite offrir un espace bancaire 2.0 à ses clients. Une application fluide, simple d'utilisation, accessible à tous et à la pointe de la technologie.

CB Visa

Une carte de débit (VISA) classique ou noir premium accompagnée d'un porte-cartes en cuir, vachette, python ou léopard, au choix du client (un appui long dessus permet de le modifier). Après chaque dépense, un ticket de loterie à gratter offre la possibilité d'avoir un remboursement total du paiement.

Une app moderne

Une application simple à prendre en main, fluide, sécurisée et surtout qui va à l'essentiel. La marque promet qu'elle a tout fait pour que le client ne s'y perde pas dans les menus. Un nouveau code couleur vert, identique à celui du logo.

Apple Pay

Bien évidemment, Apple Pay est de la partie. Payer avec son iPhone ou son Apple Watch en deux petits clics. Comme sur Revolut, il est possible de créer une carte virtuelle à usage unique pour les paiements en ligne. Pratique pour effectuer un paiement avec des numéros différents de sa carte initiale en toute sécurité.

Compte à jour en direct — virements instantanés gratuits — Frais de change inexistants

Un solde mis à jour en direct après chaque paiement, des justificatifs immédiats et des virements instantanés envoyés et reçus, bref la panoplie complète d'une néobanque en 2024. Sans oublier aucun frais de change pour payer avec sa CB à l'autre bout du monde.

4 %

Chaque année, recevez 4 % d'intérêts sur votre argent disponible sur Sumeria. Un versement net d'impôts mensuel qui prend également en compte le compte courant. Exemple, si vous déposez 10 000 € sans toucher au compte pendant un an, Sumeria vous versera un total de 400 €. Une bonne initiative en cette période d'inflation interminable.

Lydia est toujours disponible

Sumeria remplace officiellement Lydia comptes. L'application Lydia, dédiée aux remboursements entre particuliers et aux cagnottes, est toujours disponible sur l'App Store. Ne reste plus qu'à voir dans les années à venir si Sumeria réussira à se faire une place de choix sur un marché déjà bien fourni.

