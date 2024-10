Lydia supporte maintenant Apple Pay pour les remboursements

Lydia ajoute le support d'Apple Pay. Les possesseurs d'iPhone peuvent donc rembourser leurs proches encore plus rapidement et ce sans même ajouter une carte bancaire dans l'application. Une bonne nouvelle pour Apple Pay qui ne cesse de s'incruster dans de plus en plus de services, n'en déplaise aux instances européennes.

Lydia x Apple Pay

Lydia, désormais cousine de Sumeria, ajoute Apple Pay à son application. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple équipés d'un iPhone qui peuvent maintenant effectuer un remboursement avec cette nouvelle méthode.



Plutôt pratique pour rembourser une tierce personne sans avoir besoin d'ajouter une carte dans l'application. Pour rappel, Cartes s'ouvre instantanément lorsqu'on appuie deux fois d'affilée sur le bouton verrouillage de son iPhone.

L'autre atout d'Apple Pay, c'est qu'il passe outre la méthode d'authentification pour sécuriser un paiement. Le fait d'accéder à Apple Pay et à Cartes se fait obligatoirement par Face ID, ce qui rend immédiatement la transaction sécurisée.



Rappelons qu'un nouveau service baptisé Wero, en remplacement de Paylib, va bientôt se démocratiser en Europe et donc en France. Son objectif, justement lutter contre les solutions de paiement internationales de type Apple Pay et même Lydia qui pour le coup est une société française.

Télécharger l'app gratuite Lydia