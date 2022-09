YouTube TV supporte désormais le son surround 5.1 sur Apple TV

YouTube TV sur l'Apple TV a été mis à jour avec la prise en charge du son 5.1, a annoncé YouTube sur Twitter. L'audio mis à jour fonctionne avec le contenu compatible en direct, DVR et vidéo à la demande qui est regardé sur YouTube TV.

YouTube passe au son 5.1 sur Apple TV

L'audio 5.1 offre un son surround et porte différents noms de marque selon les cas. On recense ainsi les labels Dolby Digital, Dolby Pro Logic, THX et DTS.



Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez regarder la télévision en direct ou ajouter vos séries, films et autres contenus préférés à votre bibliothèque pour un visionnement futur sur YouTube TV.

Selon YouTube, le contenu prenant en charge le son surround 5.1 est automatiquement lu dans ce format lorsque l'application YouTube est utilisée sur un appareil compatible, ce qui inclut désormais l'Apple TV et la Fire TV d’Amazon.

Mise à jour de l'audio 5.1 ! 🔈🔉🔊 Nous prenons désormais en charge l'audio 5.1 sur les appareils Apple TV et Fire TV pour le contenu YouTube TV compatible (en direct, DVR et vidéo à la demande).



Si vous êtes un utilisateur de console de jeu, nous travaillons pour que cela soit disponible pour vous dès que possible, et nous partagerons des mises à jour en direct ici.

Les utilisateurs de YouTube TV peuvent vérifier si le contenu prend en charge le son 5.1 en lisant une vidéo, en sélectionnant « Plus d’options ».

Télécharger l'app gratuite YouTube