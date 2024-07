Apple Plans désormais disponible sur le web (bêta)

Depuis sa création, Apple Plans a exclusivement été disponible sous forme d’application et uniquement dans l’écosystème Apple, fermant la porte aux utilisateurs Android et Windows. Les choses semblent progressivement changer avec une nouvelle initiative d’Apple, l’entreprise a annoncé ce soir dans un communiqué de presse le lancement d’une version web pour Apple Plans.

Apple Plans devient accessible depuis plusieurs navigateurs internet

Apple vient d’annoncer ce soir le lancement d’une version bêta publique de son service de cartographie Apple Plans, désormais accessible directement depuis le web. Ce lancement marque une étape majeure dans l'évolution des services en ligne d'Apple, permettant aux utilisateurs d'accéder à Apple Plans via leurs navigateurs web à l'adresse suivante : beta.maps.apple.com



Pour la première fois, les utilisateurs peuvent utiliser Apple Plans directement dans leur navigateur, sans avoir besoin d'un appareil Apple entre les mains. Ce service est compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu'avec Chrome et Edge sur PC. Actuellement, la version bêta est disponible en anglais, mais Apple prévoit d'étendre la prise en charge à d'autres langues, navigateurs et plateformes à l'avenir.

Apple a intégré plusieurs fonctionnalités clés dans cette version bêta de Plans pour le web :

Obtention d’itinéraires : les utilisateurs peuvent obtenir des itinéraires détaillés pour les trajets à pied et en voiture.

: les utilisateurs peuvent obtenir des itinéraires détaillés pour les trajets à pied et en voiture. Recherche de lieux d’intérêt : il est possible de rechercher des lieux d'intérêt, comme des restaurants ou des magasins, avec des informations pratiques telles que les horaires d'ouverture, des photos, des évaluations et des commentaires.

: il est possible de rechercher des lieux d'intérêt, comme des restaurants ou des magasins, avec des informations pratiques telles que les horaires d'ouverture, des photos, des évaluations et des commentaires. Commande de repas : directement depuis les fiches de Plans, les utilisateurs peuvent commander des repas auprès de restaurants partenaires. Fonctionnalité disponible dans certains pays.

: directement depuis les fiches de Plans, les utilisateurs peuvent commander des repas auprès de restaurants partenaires. Fonctionnalité disponible dans certains pays. Consultation de guides : Apple propose des guides pour découvrir des endroits où dîner, faire du shopping et visiter, enrichissant ainsi l'expérience utilisateur. Disponible dans certains pays.

Apple a annoncé que la vue à 360° - Look Around - sera intégrée dans les mois à venir, ce qui va offrir une expérience de navigation immersive et détaillée.



Cette nouvelle version de Plans pour le web n'est pas seulement destinée aux utilisateurs finaux. Apple a également pensé aux développeurs, tous les développeurs, y compris ceux utilisant MapKit JS, peuvent créer des liens vers Apple Plans afin de fournir des itinéraires et des informations détaillées sur des lieux spécifiques.

Vers une extension future

Apple continue de travailler sur l'amélioration et l'extension de Plans pour le web. En plus de la prise en charge future de nouvelles langues, Apple prévoit également d'augmenter la compatibilité avec d'autres navigateurs et plateformes. Cette version bêta publique représente une avancée importante dans l'accessibilité et l'utilisabilité des services de cartographie d'Apple, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour les utilisateurs et les développeurs.