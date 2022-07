Les nouvelles cartes détaillées de Plans et Look Around sont disponibles en France

Sans crier gare, Apple déploie de toutes nouvelles cartes à destination de la France et de Monaco pour son application Plans. Si nous étions convaincus que cela arriverait prochainement, nous pensions que le constructeur aurait attendu le lancement officiel d'iOS 16.



Avec ce changement, Plans propose une couverture plus détaillée du réseau routier, une meilleure navigation, des points de repère en trois dimensions, et des fonctionnalités spectaculaires comme Vue à 360°, le guidage en langage naturel, etc.

Les nouvelles cartes 2.0 de Plans

Depuis ce matin, les utilisateurs résidant en France et dans la principauté de Monaco ont accès à la nouvelle version d’Apple Plans, qui propose une navigation plus rapide et plus précise, une vue plus complète des routes, des bâtiments, des parcs et des centres commerciaux, ainsi que des points de repère en trois dimensions, tels que la tour Eiffel à Paris, le palais Longchamp à Marseille, le casino de Monte-Carlo à Monaco, et bien d’autres, pour rendre la planification de vos séjours et de vos trajets plus simple et plus agréable, dixit Apple.



Eddy Cue, Senior Vice President of Services d’Apple, a déclaré :

Apple Plans est l’app idéale pour explorer et parcourir le monde tout en protégeant vos données personnelles. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à davantage d’utilisateurs avec ce déploiement en France et à Monaco. Plans a connu une refonte complète et propose une navigation améliorée, une vue plus détaillée, des informations plus précises sur les lieux, et des fonctionnalités remarquables propres à Apple, comme Vue à 360°, le guidage en langage naturel, etc. Les utilisateurs trouveront plus facilement leurs points d’intérêt, et pourront s’y rendre plus simplement.



Plans est disponible dans plus de 200 pays et régions du monde et accorde, évidemment, une importance fondamentale à la vie privée des utilisateurs, avec des fonctionnalités personnalisées utilisant l’intelligence embarquée de l’appareil. Vous pouvez y accéder à la maison, au travail, et en déplacement sur l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch, mais aussi dans la voiture avec CarPlay. De plus, grâce à MapKit et MapKit JS, Plans sert de base à des milliers d’apps et de services tiers.

Une nouvelle expérience de navigation

En plus de la nouvelle carte, Plans se dote de nombreuses fonctionnalités qui aideront les utilisateurs à parcourir et explorer le monde plus simplement par GPS. Le guidage en langage naturel de Siri donnent des indications plus naturelles, et donc plus faciles à suivre, telles que « tournez à gauche au prochain feu ». L’indication de voie limite les risques de prendre une mauvaise direction en précisant à l’utilisateur dans quelle voie se placer avant de changer de direction, de prendre une sortie ou d’accéder à une voie directe. Plans fournit également des informations de circulation en temps réel, notamment les limitations de vitesse.



Il est également possible pour les utilisateurs de communiquer leur heure d’arrivée estimée à leur famille, leurs amis et leurs collègues d’un simple geste ou en demandant à Siri d’utiliser le Partage de l’heure d’arrivée. Les proches peuvent alors suivre le trajet de l’utilisateur, et recevoir une estimation actualisée en cas de retard important. De plus, il est désormais possible de signaler les accidents et les dangers sur la route de manière simple et sécurisée en disant à Siri « il y a un accident » ou « il y a quelque chose sur la route ».

Plus pratique pour les transports en commun

À partir d'iOS 15, les français utilisant les transports en commun peuvent trouver leur arrêt plus facilement et enregistrer les lignes qu’elles prennent régulièrement. Plans suit automatiquement le trajet en transport sélectionné et indique aux utilisateurs où descendre. Ces informations sont aussi directement accessibles sur l’Apple Watch.

Look Around : la vue à 360°

Autre gros changement, Plans propose une vue des rues interactive en haute résolution agrémentée de photos en 3D permettant de parcourir la France de manière fluide et ininterrompue grâce à la fonctionnalité Vue à 360, qui permet aux utilisateurs partout dans le monde de visiter les villes de France depuis chez eux. Pour le moment, Monaco n'est pas encore concernée, mais gageons que la petite, mais dense, surface du Rocher, sera rapidement gérée. C'est la fonctionnalité qu'Apple appelle Look Around.

Des indications piétonnes immersives

Si les trajets en voiture sont particulièrement soignés, la firme de Cupertino rappelle que Plans n'oublie pas les piétons avec des itinéraires en réalité augmentée dans les rues de Lyon, Marseille, Nice et Paris, avec des indications étape par étape. Il suffit aux utilisateurs de lever leur iPhone afin de scanner les bâtiments de la zone pour que Plans identifie leur position de manière très précise et leur donne des indications détaillés pour poursuivre leur exploration dans le cadre d’une visite sur place. Nous l'avions déjà testé l'an dernier.

La confidentialité

Enfin, Apple s’engage une nouvelle fois à protéger les informations personnelles de ses utilisateurs et intègre la confidentialité au cœur même de Plans.