Plans ajoute ses cartes détaillées pour la Belgique, la Suisse et d'autres

Après la France, c'est au tour de nos voisins européens comme la Belgique ou la Suisse de profiter de la nouvelle version plus complète d'Apple Plans. Une mise à jour lancée dès aujourd'hui qui devrait vous redonner goût à la navigation avec Apple.

Plans 2.0 est activé dans de nouveaux pays

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Plans en Belgique, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse peuvent profiter de la toute nouvelle version de l'application. Une version plus complète qui offre un nombre important de détails supplémentaires sur la carte.



Navigation plus fluide et plus précise, affichage complet du réseau routier ou encore des bâtiments en 3D. On peut également citer les parcs, les aéroports et les centre commerciaux. La vue à 360 degrés est aussi de la partie.

Le guidage vocal de Siri est plus naturel et encore plus compréhensible. L'indication de la voie sur laquelle il faut se placer pour ne pas louper une sortie est un petit plus non négligeable. La détection d'un radar ou d'une caméra au feu tricolore permet d'éviter quelques amendes. Un système que nous ne possédons pas en France étant donné que la loi l'interdit…



La nouvelle version est actuellement en cours de déploiement. Aucune manipulation n'est requise via l'App Store, tout se passe du côté des serveurs d'Apple. Il ne vous reste plus qu'à patienter quelques jours.

Exemple entre l'ancienne et la nouvelle version

Télécharger l'app gratuite Plans