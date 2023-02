Apple étend la protection des enfants dans iMessage à la Belgique et d’autres pays

L'année dernière, Apple a lancé la nouvelle fonction Communication Safety dans l'application Messages pour protéger les enfants contre la visualisation ou le partage de contenus dénudés. Cette fonction n'était initialement disponible qu'aux États-Unis, mais Apple le propose déjà dans un grand nombre de pays et continue le déploiement à l'international.

La fonction de protection des enfants débarque dans de nouveaux pays

La protection des enfants est l'une des priorités pour Apple, l'entreprise américaine met en place une tonne de mesures sur ses différents OS et va même jusqu'à exploiter l'intelligence artificielle pour la détection des contenus indésirables. Une accélération du déploiement Communication Safety dans l'application Messages va avoir lieu dans quelques semaines.



Voici la liste de tous les pays pris en charge par Apple prochainement :

Pays-Bas

Belgique

Suède

Japon

Corée du Sud

Brésil

Sécurité des communications dans Messages

Avec Communication Safety, l'application Messages peut détecter si un enfant reçoit ou tente d'envoyer une photo comportant de la nudité. Si l'enfant réceptionne une photo inappropriée, l'application brouille automatiquement l'image. L'enfant peut décider de regarder la photo, mais il percevra alors des conseils et des ressources adaptés à son âge pour l'aider à faire un choix sûr.



La fonction CSAM est désactivée par défaut et, même lorsqu'elle est activée, elle analyse uniquement les photos sur l'appareil, de sorte que tout le contenu envoyé par iMessage reste chiffré de bout en bout.

Pour configurer la sécurité des communications dans Messages, l'iPhone de l'enfant doit faire partie du partage familial iCloud et le temps d'écran doit être activé.



