Tap to Pay sur iPhone arrive en Belgique, au Luxembourg et dans d'autres pays

Apple poursuit son déploiement progressif de Tap to Pay sur iPhone à travers l'Europe en annonçant aujourd'hui l'arrivée de cette fonctionnalité dans huit nouveaux pays dont la Belgique et le Luxembourg. Une expansion qui confirme l'ambition de la firme de Cupertino de transformer l'iPhone en terminal de paiement universel pour les petites entreprises.

Un déploiement européen qui s'accélère

La fonctionnalité Tap to Pay débarque officiellement en Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Grèce, Islande, Luxembourg et Malte. Cette expansion européenne s'appuie sur des partenariats avec de nombreuses plateformes de paiement locales, notamment Adyen, Stripe, Revolut ou encore Worldline. Chaque pays dispose d'un écosystème adapté aux spécificités locales : la Belgique intègre Bancontact via Axepta et Viva, tandis que le Danemark propose Dankort avec Nexi et Surfboard Payments. Voici la liste des nouveaux pays et banques qui acceptent Tap to Pay :

Belgique : Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, et Worldline.

Croatie : Adyen, Viva, et Worldline.

Chypre : Adyen, Revolut, SumUp, Viva, et Worldline.

Danemark : Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, et Viva ; avec PayPal bientôt.

Grèce : myPOS, Viva, et Worldline; avec NBG Pay bientôt.

Islande : Adyen, Rapyd, and Revolut; avec Teya bientôt.

Luxembourg: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, et Worldline.

Malte : Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp, et Viva.

Cette technologie, lancée initialement aux États-Unis en mai 2022, permet aux commerçants d'accepter les paiements sans contact directement sur leur iPhone XS ou modèle plus récent, sans nécessiter de terminal de paiement supplémentaire. L'utilisateur n'a qu'à approcher sa carte ou son appareil compatible du smartphone du vendeur pour finaliser la transaction via la technologie NFC. Notez que Tap to Pay est également disponible en France depuis quelques mois.

Une révolution pour les petites entreprises

Tap to Pay représente une véritable aubaine pour les entrepreneurs et artisans européens qui peuvent désormais se passer d'investissements coûteux en terminaux de paiement traditionnels. La sécurisation des transactions repose sur la même technologie que celle d'Apple Pay, avec un chiffrement via la puce Secure Enclave de l'iPhone. Apple garantit ne collecter aucune donnée sur les achats ou les acheteurs, préservant ainsi la confidentialité des transactions.



