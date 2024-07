Le SOS via satellite de l'iPhone arrive dans un nouveau pays : le Japon

Depuis la gamme iPhone 14, Apple propose gratuitement (pour l'instant) de contacter les services d'urgence par satellite au cas où vous êtes en difficulté dans une zone qui n'est pas couverte par votre opérateur. Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, il faut que les satellites couvrent le pays où vous êtes. Au début de la fonctionnalité, c'était le cas pour les États-Unis et le Canada, puis des pays européens comme la France ont suivi et désormais un nouveau pays est compatible !

Bienvenue au Japon

La mise à jour iOS 17.6, disponible depuis lundi, apporte une nouveauté majeure pour les utilisateurs japonais : la fonctionnalité SOS via satellite. Désormais, l'intégralité du territoire japonais est couverte par les satellites d'Apple, permettant aux utilisateurs d'iPhone ayant téléchargé iOS 17.6 de se connecter à l'un des satellites loués par la firme de Cupertino.



Cette fonctionnalité est réservée aux propriétaires d'iPhone 14 et iPhone 15, les seuls modèles équipés de la puce nécessaire pour établir une connexion avec un satellite. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent envoyer des messages d'urgence même en l'absence de réseau mobile, ce qui peut s'avérer crucial en cas de situation dangereuse en pleine nature, loin des antennes mobiles.

Des témoignages positifs en Europe et aux États-Unis

Depuis son lancement, le SOS via satellite a déjà sauvé plusieurs vies aux États-Unis et en Europe. De nombreuses histoires témoignent de son efficacité, comme celles de personnes ayant pu contacter les secours alors qu'elles se trouvaient dans une forêt, en pleine mer, sur une montagne, sans aucun réseau mobile. Certaines équipes de recherche et de sauvetage qualifient cette fonctionnalité de "révolutionnaire".



Lorsqu'un utilisateur active l'option SOS via satellite, son iPhone lui pose plusieurs questions pour recueillir des informations essentielles. Ces données sont ensuite transmises à des centres de relais où des spécialistes peuvent agir rapidement pour envoyer des secours. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de partager leur position via l'application Localiser grâce à la connectivité par satellite.



En plus du Japon, la fonctionnalité SOS via satellite est déjà disponible dans plusieurs pays, dont la France, l'Autriche, la Belgique, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Apple vise à étendre cette couverture à l'échelle mondiale pour que son service SOS via satellite soit accessible partout sur la planète.



Pour l'instant, le SOS via satellite d'Apple est gratuit, mais il est possible que des frais soient introduits à l'avenir pour accéder à ce service. Apple pourrait envisager de mettre en place un abonnement ou de facturer des frais uniques pour l'utilisation de cette fonctionnalité, en fonction de la demande et des coûts associés à la maintenance et à l'expansion de la couverture satellite.



