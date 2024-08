Tap to Pay débarque au Japon, l'iPhone devient un TPE pour les commerçants !

L'une des petites révolutions avec l'iPhone, c'est qu'il est capable de se transformer en terminal de paiement électronique pour permettre à n'importe quel commerçant de prendre en charge les paiements sans contact. Disponible en France depuis novembre 2023, Tap to Pay poursuit son déploiement à l'international avec un nouveau pays qui s'ajoute à la liste : le Japon.

Les japonais vont pouvoir utiliser Tap to Pay

Louer un TPE auprès de son établissement bancaire peut engendrer des frais de location assez élevés chaque mois. Pour contourner cela, Apple propose aux professionnels qui doivent régulièrement encaisser des paiements dans leur activité, une solution très pratique : utiliser leur iPhone personnel comme TPE. Pour cela, Apple a lancé la fonctionnalité Tap to Pay, le principe est simple, le professionnel doit télécharger une application développée par sa banque et l'associer à son compte professionnel. Une fois l'application configurée, il peut commencer à accepter des paiements en approchant les cartes bancaires ou les appareils compatibles NFC des clients de son iPhone.



En seulement quelques secondes, le paiement est encaissé en toute sécurité et le professionnel récupère l'argent sur son compte bancaire avec une commission dérisoire qui part vers la banque et Apple. À l'heure actuelle, Tap to Pay est disponible aux États-Unis et depuis l'année dernière en France, au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas et au Brésil.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet a déclaré dans un communiqué de presse :

Le Japon, un pays où l'innovation et la tradition se mélangent, voit l'introduction de nouvelles méthodes de paiement à travers le pays, tandis que les consommateurs passent rapidement des paiements en espèces aux paiements électroniques. Nous sommes très heureux d'annoncer que, grâce à un nouveau partenariat avec une plateforme de paiement, nous pouvons offrir Tap to Pay sur iPhone à des millions d'entreprises, permettant des transactions sans contact de manière fluide. Cela signifie que presque tous les iPhone dans le pays peuvent être utilisés comme terminaux de paiement sans aucun hardware supplémentaire, réduisant ainsi les coûts pour les entreprises japonaises pour se conformer aux paiements électroniques et offrant aux clients une expérience de paiement sans contact facile, sûre et respectueuse de la vie privée.

Si c'est une bonne nouvelle pour les professionnels chinois, ça l'est moins pour les banques et fournisseurs spécialisés de TPE. Selon le site Taux, au Japon, les tarifs mensuels pour les locations de TPE peuvent varier de 2 250 à 12 000 yens japonais, ce qui équivaut à environ 15 euros à 80 euros. Même si l'inflation au Japon est bien plus faible qu'en France, ce sera toujours une bonne économie à prendre pour les grands comme les petits commerçants japonais !