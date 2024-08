Tap to Pay débarque au Canada, après le Japon il y a quelques jours !

Apple poursuit le déploiement de la fonctionnalité "Tap to Pay" qui transforme n'importe quel iPhone avec une puce NFC en un TPE performant et sécurisé. Après le lancement au Japon il y a quelques jours, Apple annonce aujourd'hui que le Canada s'ajoute à la liste des pays compatibles. Cette grande avancée a été rendue possible grâce à plusieurs partenariats dans le pays.

Tap to Pay débarque au Canada

Depuis novembre 2023, Tap to Pay est déployé en France, cette fonctionnalité permet aux professionnels de prendre en charge des paiements directement depuis leur iPhone sans avoir de TPE physique. Le principe est simple :

Le commerçant demande à son établissement bancaire d'activer l'option (si un accord a été passé entre sa banque et Apple) Une fois l'option activée, le professionnel est invité à télécharger une application dédiée pour recevoir les paiements de ses clients Une fois devant le client, le professionnel saisit le montant de la transaction (qui s'affiche en gros sur l'écran pour que le client puisse le voir) Le client approche son iPhone, smartphone Android ou carte bancaire sans contact de l'iPhone Le paiement est pris en compte

Cette facilité, de nombreux commerçants dans le monde en rêvent pour leur activité professionnelle, grâce à Tap to Pay, c'est l'assurance de gagner quelques dizaines d'euros par mois, en supprimant la location du TPE.

La bonne nouvelle, c'est que Tap to Pay accélère son déploiement, le service d'Apple est désormais disponible au Royaume-Uni, à Taïwan, aux Pays-Bas, au Brésil, en Ukraine, au Japon et maintenant... au Canada !



Dans un communiqué de presse, Apple a annoncé que Tap to Pay est officiellement disponible pour les Canadiens, ce qui signifie que les professionnels peuvent se rapprocher de leur établissement bancaire pour activer l'option.



Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet d'Apple a déclaré :

Les Canadiens comptent de plus en plus sur une variété d'options de paiement numérique et sans contact, nous sommes donc ravis de nous associer à des plateformes de paiement pour offrir aux commerçants à travers le Canada une capacité privée, sécurisée et facile à utiliser qui rencontre les clients là où ils sont. Nous avons vu comment les commerçants et les clients du monde entier apprécient la polyvalence de Tap to Pay sur iPhone, et dans un pays aussi diversifiée que le Canada, nous sommes impatients de faciliter aux entreprises de toute taille les transactions d'un océan à l'autre avec seulement un iPhone.

Au Canada, Apple a collaboré avec Adyen, Moneris, Stripe et Square. D'autres accords sont en cours, l'entreprise a indiqué que dans les mois à venir, Aurus, Chase, Fiserv et Helcim rejoindront la liste des établissements compatibles à Tap to Pay au Canada.



Si vous êtes un commerçant en France et que vous souhaitez activer Tap to Pay, vous pouvez le faire dès à présent si vous avez un compte professionnel chez Banque Populaires, Caisse d'Épargne, Payplub ou chez Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline.