Apple Pay : la carte Apple Account débarque au Canada et en Australie

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone au Canada et en Australie : il est désormais possible d'ajouter sa carte Apple Account dans l'app Wallet. Une fonctionnalité qui permet de consulter et dépenser facilement son crédit App Store et Apple Store.

Payer avec son solde Apple Account depuis l'iPhone

Lancée en 2022 aux États-Unis, puis au Japon, la carte Apple Account dans Wallet s'étend à deux nouveaux pays : le Canada et l'Australie. Il suffit d'avoir installé iOS 17.6 et de se rendre dans l'app Wallet.

En appuyant sur le "+" en haut à droite, on peut sélectionner "Ajouter Apple Account" dans les cartes disponibles. Le solde de votre compte Apple (alimenté par des cartes cadeaux par exemple) s'affiche alors dans Wallet.

Vous pouvez ensuite utiliser ce crédit pour acheter des produits, des apps, des jeux ou de la musique. La carte fonctionne aussi en sans contact dans les Apple Store physiques. Plus besoin de montrer un QR code à un employé comme avec l'ancien système iTunes Pass.

Une expansion qui profite à l'écosystème d'Apple

Ce déploiement élargi est une bonne chose pour les clients Apple, qui peuvent accéder plus facilement à leur solde. Cela devrait aussi inciter à dépenser davantage sur les plateformes de la marque, qu'il s'agisse de l'App Store ou des produits. La firme de Cupertino cherche à simplifier au maximum l'expérience d'achat sur son écosystème. En intégrant la carte Apple Account à Wallet, aux côtés d'Apple Pay, elle centralise tous les moyens de paiement au même endroit.

On peut toutefois regretter que cette nouveauté arrive à un moment où il n'est plus possible d'acheter des cartes iTunes à prix réduit chez certains revendeurs. À une époque, cela permettait d'obtenir du crédit à dépenser dans les Apple Store à moindre coût.

Malgré tout, l'ajout de la carte Apple Account dans Wallet reste pratique pour tous ceux qui reçoivent des cartes cadeaux App Store ou Apple Store. Et cela montre qu'Apple continue d'étendre les fonctionnalités de son app Wallet à davantage de pays, en attendant peut-être un jour le support des cartes d'identité comme aux États-Unis.