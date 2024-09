Apple a annoncé que la prise en charge des identifiants My Number Card au Japon sera intégrée à l'application Wallet d'Apple à la fin du printemps prochain, marquant ainsi la première expansion des identités numériques dans Apple Wallet en dehors des États-Unis. En France, ceux qui sont intéressés doivent se contenter de l'application France Identité. Une application du gouvernement qui suscite une certaine défiance d'après vos retours.

Une fonctionnalité attendue par les japonais

Le communiqué d'Apple explique de 100 millions de Japonais possèdent actuellement une carte d'identité My Number Card, qui leur permet de bénéficier de services dans plus de 60 000 magasins de proximité du pays, par le biais de portails en ligne et dans d'autres lieux tels que les hôpitaux et les administrations.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet, a déclaré :

Le déploiement de la fonction d'identification d'Apple Wallet en dehors des États-Unis est une étape importante dans notre vision du remplacement des portefeuilles physiques traditionnels par des portefeuilles mobiles faciles, sécurisés et privés. La carte My Number Card sera disponible dans Apple Wallet à partir de la seconde moitié du printemps prochain, et nous présenterons votre pièce d'identité tout en utilisant pleinement les fonctions de sécurité et de protection de la vie privée intégrées à l'iPhone. Nous sommes très heureux de proposer un moyen pratique à tous ceux qui vivent au Japon.

Une fois chargée dans Apple Wallet, la carte My Number Card d'un japonais est accessible dans l'application en s'authentifiant avec Face ID ou Touch ID, et l'identifiant peut ensuite être présenté soit en face à face, soit à un lecteur de cartes, ce qui permet d'accéder à des services médicaux, à des services gouvernementaux, et plus encore. Apple fait un pas de plus vers la dépendance totale envers l'iPhone.





Tim Cook et Fumio Kishida, Premier ministre japonais, ont discuté de l'intégration de My Number Card lors de l'un des voyages du patron d'Apple au Japon fin 2022. À l'époque, Tim Cook avait déclaré qu'Apple était préoccupé par la confidentialité et la sécurité des identifiants, mais il semble que les conditions sont désormais réunies pour qu'Apple accepte de prendre en charge les identifiants sur iPhone. Le Japon était l'un des premiers pays à intégrer Apple Pay Express Transit pour les transports en commun en 2020, la France ayant attendue 2024 pour le Passe Navigo.