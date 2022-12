Tim Cook visite un laboratoire de développement d'appareils photo de Sony au Japon

Apple et Sony sont deux partenaires de longue date, les entreprises collaborent sur les capteurs d'appareil photo qu'on retrouve sur les iPhone depuis de nombreuses années. Apple sait que Sony est le meilleur dès qu'il s'agit de photo, un peu comme Samsung dans le domaine des écrans. Tim Cook qui est toujours proche des fournisseurs d'Apple et qui suit de près leurs innovations, a rendu visite à un laboratoire de Sony situé à Kumamoto au Japon.

Contrairement à beaucoup de PDG de grandes entreprises, Tim Cook prend énormément de son temps pour comprendre, découvrir et voir les technologies à venir chez ses partenaires. Le CEO d'Apple a déjà visité une multitude d'usines, de laboratoires et de bureaux de sociétés avec lesquels Apple collabore, rien n'arrête Tim Cook, que l'entreprise soit américaine ou japonaise, le dirigeant d'Apple se déplace partout !

Le dernier voyage de Tim Cook a eu lieu au Japon, le CEO d'Apple a remercié (dans un tweet publié il y a quelques heures) les équipes du laboratoire de recherche sur les appareils photo de Sony. Cook a eu le droit à une visite complète des locaux de Kumamoto ainsi qu'une découverte de plusieurs capteurs photo qui sont en cours de développement. Sur l'image partagée, on peut apercevoir Tim Cook très concentré et qui s'imagine déjà acheter ce futur capteur pour l'iPhone 15 ou l'iPhone 16.



D'après le tweet de Cook, la coopération d'Apple avec Sony semble rester en bonne santé et les spéculations font état de l'implication de Sony dans les futurs produits Apple. À titre d'exemple, les dernières rumeurs indiquent que les capteurs d'image "à la pointe de la technologie" de Sony seraient inclus dans les versions de l'iPhone 15 qui sortiront en 2023.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi