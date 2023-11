Apple veut internaliser la conception d’appareils photo de l’iPhone

Avec l’iPhone, Apple utilise les composants d’énormément de fournisseurs à travers le monde. Si cette technique est pratique pour trouver satisfaction rapidement, le géant californien aime bien aussi faire les choses par soi-même, c’est plus valorisant et surtout… ça permet de faire de belles économies sur le coût de fabrication de l’iPhone !

Une nouvelle stratégie à venir

Apple semble se diriger vers une petite révolution en matière de conception de ses appareils, avec l’annonce potentielle de l’intégration de la conception de capteurs d’appareil photo directement en interne pour ses iPhone. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers, un problème souvent mentionné quand on parle de l'iPhone et de sa fabrication. En effet, la création de capteurs spécifiques pourrait non seulement améliorer les performances des iPhone mais aussi bénéficier à des innovations telles que l’Apple Vision Pro et, à plus long terme, l’Apple Car.



Le contrôle total sur la conception des composants est une aubaine pour Apple, cela permettra à l’entreprise d’assurer une synergie parfaite entre le matériel et le logiciel. Ce type de maîtrise interne ouvre également la porte à une prédiction plus efficace des percées technologiques futures, offrant à Apple un avantage compétitif. Cette approche n’est pas nouvelle pour l’entreprise : on peut par exemple se rappeler de l’initiative audacieuse de développer ses propres puces pour les iPhone et le matériel Apple Silicon pour les Mac, qui ont tous deux reçu un accueil positif tant pour leurs performances que pour leur intégration système.

Actuellement, Apple travaille également sur la création d’un modem 5G exclusif, une avancée majeure dont le lancement est attendu d’ici fin 2025. Parallèlement, des recherches sont en cours pour mettre au point des batteries plus endurantes, qui prolongeraient l’autonomie des iPhone, une caractéristique toujours au centre des préoccupations des utilisateurs. Ces projets en cours soulignent l’engagement d’Apple à forger son propre chemin technologique, mettant l’accent sur l’innovation et l’indépendance.



Reste à voir quand Apple proposera ses capteurs maisons : iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro ou encore iPhone 18 Pro ?



