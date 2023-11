L'Apple Vision Pro n'est pas encore prêt, sortie plutôt en mars 2024

On l'attendait pour le tout début de l'année prochaine, finalement le premier casque AR/VR d'Apple sortirait à la fin du premier trimestre. Dans la dernière édition de la lettre d'information "Power On" de Mark Gurman pour Bloomberg, nous apprenons qu'Apple a repoussé le lancement du Vision Pro de janvier à mars 2024. L'entreprise serait toujours en train de préparer des plans de distribution et d'effectuer des tests finaux sur l'appareil.

Encore un peu de patience pour le Vision Pro

Lors de la présentation en juin dernier, Apple a officiellement déclaré que le Vision Pro serait commercialisé au début de l'année prochaine aux États-Unis. Ce terme assez vague lui offrait une marge de manoeuvre qu'elle vient apparemment d'utiliser. Pour le journaliste américain, l'appareil sera lancé "aux alentours du mois de mars".

L'Apple Vision Pro sera d'abord lancé aux États-Unis, avant d'être disponible dans d'autres pays plus tard en 2024, voire en 2025 en France. L'ordinateur spatial ne sera d'ailleurs pas un produit comme les autres.



Bourré de technologies, le Vision Pro sera cher, très cher. Vendu au prix de 3 499 $, il nécessitera un temps d'adaptation, comme nous le rapportions lors du premier test. Apple a tout prévu et ne le vendra que sur rendez-vous dans les magasins de la marque, ou sur le web via la boutique en ligne Apple. On trouvera aussi des accessoires type bandeaux et lentilles de prescription pour ceux qui portent des lunettes. Dans ces conditions, aucun revendeur tiers ne le proposera.



Pour en revenir à la date de sortie, il semble que les équipes logicielles visaient à être prêtes pour un lancement en janvier, comme le suggère Gurman. La dernière version bêta de VisionOS comprend des vidéos et des documents de présentation du produit ; la présence de ces éléments signe la fin des développements et une sortie imminente.



Autres indices, la dernière version bêta d'iOS 17.2 inclut également des fonctionnalités complémentaires à Vision Pro, telles que le récepteur AirPlay et la possibilité de prendre des vidéos spatiales sur les modèles iPhone 15 Pro.



Un lancement en mars aurait du sens, et ferait écho au dernier grand produit lancé par Apple, l'Apple Watch. La montre a été lancée en mars 2015 avec un évènement spécial. On peut espérer la même chose pour l'ordinateur spatial qui vise à remplacer le Mac dans un premier temps, puis dans ses itérations futures, l'iPhone et l'Apple Watch avec un format lunettes.



Espérons que lors du lancement américain, nous aurons plus d'informations sur l'expansion en Europe ainsi que les tarifs convertis en euros.