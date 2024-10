Samsung a vendu plus de smartphones qu'Apple aux US entre avril 2023 et mars 2024

Depuis plus de 10 ans, Apple et Samsung sont engagés dans une lutte acharnée sur le marché des smartphones. Bien qu'Apple conserve une position robuste, Samsung se distingue par son large éventail de modèles, couvrant les segments d'entrée, de milieu et de haut de gamme, ce qui lui permet souvent de prendre l'avantage. Un récent rapport s'est intéressé aux ventes entre avril 2023 et mars 2024, la victoire vient largement à Samsung.

L'iPhone reste en retrait face à la masse de Galaxy commercialisé

Dans un nouveau rapport du CIRP, on peut apercevoir une visibilité très complète sur les ventes de smartphones aux États-Unis entre les mois d'avril 2023 et mars 2024. Alors que chaque fabricant a lancé de nouveaux smartphones durant cette grande période, on remarque qu'une marque arrive à se démarquer des autres, il s'agit de Samsung. Selon le CIRP, Samsung a obtenu une part des ventes évaluée à 38% pendant cette période, on retrouve derrière Apple avec 33% puis Motorola à 13%.



Le rapport explique :

Une grande partie de l'analyse d'Apple sur le marché américain des smartphones consiste à comparer iOS et le système d'exploitation mobile Android de Google. Bien sûr, Apple reste principalement un fabricant de matériel, de sorte que les comparaisons avec d'autres fabricants de matériel ont également du sens. Samsung est la marque Android dominante sur le marché américain, et est donc la comparable la plus valable. Alors que Samsung vend plus de smartphones aux États-Unis, Apple vend en fait plus de modèles les plus récents et à prix élevé.

Image by Amateur Photographer

Quand on regarde la part des ventes d'Apple, on ne peut pas parler d'une catastrophe, la firme de Cupertino obtient la seconde place loin devant les autres concurrents comme Xiaomi, Oppo, Google ou encore Motorola qui sont clairement à la traîne dans les résultats de l'analyse.



Cette avance de Samsung s'explique sans surprise par le fait que la marque propose beaucoup de Galaxy d'entrée et de milieu de gamme, ce qui fait bien évidemment gonfler la part des ventes aux États-Unis. N'oublions pas qu'Apple vise quasiment que les smartphones haut de gamme à plus de 1 000 dollars, le seul modèle de milieu de gamme est l'iPhone SE avec toujours son design à l'ancienne !



C'est pour cette raison qu'il est captivant de regarder de plus près les ventes de smartphones haut de gamme, le cœur de l'activité Apple sur le marché des smartphones. Sans surprise, les statistiques sont nettement en défaveur de Samsung...



Selon le CIRP, pour les ventes de smartphones haut de gamme, Apple enregistre une part de vente de 64% quand Samsung est loin derrière à 42%. Évidemment, il est plus intéressant pour une entreprise d'avoir plus de ventes sur des modèles haut de gamme plutôt que sur de l'entrée de gamme, où la marge de bénéfice n'est pas du tout la même.