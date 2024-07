Samsung reprend sa première place de vendeur de smartphones sur T1 2024

À la fin de l’année dernière, Apple dépassait fièrement Samsung sur le marché des smartphones, le géant californien avait réussi à expédier plus d’iPhone que Samsung de Galaxy. Après cette belle réussite, le retour à la réalité vient de frapper, selon un récent rapport, Apple a perdu la première place au premier trimestre de 2024 à cause de la baisse brutale des ventes d’iPhone.

Samsung de retour à la première place du classement

D’après un récent rapport du cabinet d’analyse IDC, en début d’année 2024, Samsung a repris sa position de leader sur le marché mondial des smartphones, devançant Apple grâce à une stratégie efficace et une forte demande pour ses derniers modèles haut de gamme. Apple a connu une baisse de 9,6 %, tombant à 50,1 millions d’unités contre 55,4 millions l’année précédente. Cette perte de vitesse est la plus importante parmi les cinq principales marques de smartphones, ce qui représente une situation un peu inquiétante pour la firme de Cupertino.



Le rapport attribue ce déclin à plusieurs facteurs. Premièrement, Apple n’a pas introduit de fonctionnalités d’intelligence artificielle emblématiques dans ses dernières mises à jour iOS, il faut attendre iOS 18, ce qui a nuit à son attractivité face à des concurrents innovants comme Huawei avec sa série Mate 60. De plus, les efforts de promotion par les revendeurs n’ont pas réussi à redynamiser suffisamment les ventes dans les pays où l’iPhone a le plus souffert.

Samsung très en forme grâce à ses nouveaux Galaxy S

Samsung a vu ses expéditions atteindre environ 60,1 millions d’unités, lui permettant de capturer une part de marché de 20,8 %. Cette performance remarquable replace Samsung à la première place, une performance qui est décrite comme méritée, car la firme sud-coréenne a énormément misé sur les innovations photos de ses Galaxy S24, mais aussi sur l’IA avec Galaxy AI qui apporte un vent de fraîcheur parmi les fonctionnalités mises à disposition sur les nouveaux Galaxy.



En plus de Huawei, Apple fait face à une pression croissante de la part d’autres grands acteurs comme Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus, et vivo. Ces marques continuent de grignoter les parts de marché en proposant des appareils haut de gamme à des prix compétitifs. Contrairement à Apple, les géants chinois sur le marché des smartphones n’hésitent pas à réduire au plus bas possible leurs marges de bénéfices pour rendre les tarifs plus accessibles.



Samsung semble bien positionné pour maintenir son avance en 2024, grâce à une stratégie adaptée aux exigences changeantes du marché et à l’innovation continue. Apple devra revoir ses stratégies et peut-être accélérer ses développements en intelligence artificielle pour regagner la confiance et l’intérêt des consommateurs.

