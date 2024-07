Samsung officialise ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra dopés à l'IA

Samsung vient officiellement de présenter la gamme Galaxy S24. Trois magnifiques smartphones qui seront tous boostés à l'intelligence artificielle grâce à l'arrivée de Galaxy AI dont toutes les fonctions sont décortiquées en fin d'article.

Présentation de la gamme S24 accompagnée de Galaxy AI

Le premier deuxième vendeur de smartphones sur l'année 2023 compte bien reprendre sa place de leader en 2024. Pour cela, quoi de mieux que de commencer l'année avec une annonce ultra-importante, à savoir la présentation de la gamme Galaxy S24. Cette année, Samsung dévoile un Galaxy S24, un Galaxy S24 Plus et un Galaxy S24 Ultra. Comme prévu, l'IA prend désormais une place importante dans ces trois smartphones.

Galaxy S24 et S24 Plus : un air d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Plus

Design et écran

Premièrement, le design. On ne va pas tourner autour du pot, il a un joli petit air d'iPhone 15 sous certains angles. Des bords plats, un contour d'écran raffiné et un bloc photo inchangé qui reste pour le coup à la mode Samsung. La prise en main devrait être plus que bonne même s'il faudra faire attention au positionnement des boutons sur la tranche.



Un écran FHD+ AMOLED de 6.2 pouces pour le Galaxy S24 qui obtient enfin un taux de rafraîchissement d'image variant de 1 Hz à 120 Hz, comme sur l'iPhone Pro. Idem pour le Galaxy S24 Plus qui possède de son côté un écran QHD+ de 6.7 pouces. Une luminosité maximale pouvant atteindre les 2600 nits.

Exynos, la déception européenne

Malheureusement, c'est le retour de l'Exynos pour les Galaxy S24 (hors Ultra) européens. Contrairement au modèle américain équipé de la surpuissante puce Snapdragon 8 Gen 3, le modèle européen doit se contenter d'une Exynos 2400. La douche froide même si Samsung a sûrement fait son maximum pour qu'il n'y ait pas trop de différence à l'utilisation, surtout avec l'IA. Le Galaxy S24 Plus aura un petit avantage avec 12 Go de RAM contre 8 Go sur le S24. À voir lors des premiers tests sur internet.



Pour la batterie, ce sera du 4 000 mAh sur le S24 et du 4 600 mAh sur le 24 Plus. Des capacités en hausse même si à nouveau, il faudra voir en conditions réelles avec le retour d'une puce Exynos en tant que noyau central de cette nouvelle gamme.

Photo - Stockage - MAJ

Bloc photo :

Grand-angle de 50 mégapixels

Ultra-grand-angle

Téléobjectif X3.

Stockage :

128 Go (S24)

256 Go (S24 & S24 Plus)

512 Go (S24 & S24 Plus)

Android 14 avec One UI 6 est directement installé sur le Galaxy S24 et bonne nouvelle, la marque promet au minimum sept ans de mise à jour de sécurité. De quoi conserver son smartphone un bon bout de temps.

Couleurs, prix et date de sortie

Sept couleurs dont trois exclusivement disponibles sur le site de Samsung. On retrouve du noir, de l'argent, du violet et un blanc cassé (crème). Le bleu, le vert et l'orange sont uniquement disponibles sur le site de la marque.



Date de sortie calée au 31 janvier 2024 et les précommandes démarrent aujourd'hui. Le Galaxy S24 (128 Go) débute à 899 € tandis que son grand frère, le Galaxy S24 Plus (256 Go) débute à 1169 €.

Galaxy S24 Ultra : du titane comme l'iPhone 15 Pro

Design et écran

Le Galaxy S24 Ultra garde en toute logique un design similaire à son prédécesseur. Il s'équipe néanmoins de bords en titane, exactement comme… son concurrent l'iPhone 15 Pro. Un écran QHD+ AMOLED (1 Hz à 120 HZ) 6.8 pouces protégé par du Gorilla Glass Armor et entouré de bordures ultrafines et homogènes.

Snapdragon 8 Gen 3, à l'américaine

Contrairement à ses petits frères européens qui tournent à l'Exynos, le S24 Ultra européen est identique à son jumeau américain avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3. Ajoutez à cela un système de ventilation deux fois plus efficace, une batterie de 5 000 mAh et 12 Go de RAM. Un beau bébé.

Photo - Stockage

Bloc photo :

Objectif principal 200 mégapixels

Ultra-grand-angle

Téléobjectifs optiques X3 et X5 (fini le X10 optique)

Stockage :

256 Go

512 Go

1 To

Couleurs, prix et date de sortie

Couleurs :

Noir

Gris

Blanc cassé (crème)

Violet

Le Galaxy S24 Ultra (256 Go) sera vendu 1 469 €.

Le Galaxy S24 Ultra (512 Go) sera vendu 1 589 €.

Le Galaxy S24 Ultra (1 To) sera vendu 1 829 €.

Galaxy AI : l'intelligence artificielle en veux-tu en voilà

Comme prévu, Samsung profite du lancement de ces trois meilleurs smartphones pour présenter sa révolution dopée à l'intelligence artificielle. Grâce à Galaxy AI, les possesseurs d'un Galaxy 24 vont découvrir de toutes nouvelles expériences smartphone en main, promesse de la marque.

La retouche photo 2.0

Une fois la photo prise, rendez-vous dans la galerie. Il suffit de sélectionner une photo et de faire glisser l'écran vers le haut. À partir de là, Galaxy AI propose différentes modifications en fonction de l'image qu'il a devant les yeux.



On peut également sélectionner un élément comme une personne ou un objet, puis le redimensionner et le replacer ailleurs dans l'image. Galaxy AI va faire en sorte de gommer tous les défauts.



À noter qu'un petit logo en bas à gauche indique qu'une image a été modifiée par l'IA. Pratique pour s'y retrouver dans sa galerie, mais insuffisant pour prévenir les autres si on la publie sur internet.

Le ralenti vidéo instantané

En appuyant de manière prolongée sur une vidéo, elle passe automatiquement en 240 images par seconde et active donc le mode ralenti. Cela fonctionne sur n'importe quelle vidéo, quel que soit le format utilisé lors de la prise initiale.

Traduction 3.0

Lors d'un appel, il est possible d'activer une fonction de traduction en temps réel. L'autre personne reçoit une notification l'avertissant que la conversation va être traduite par une IA. Maintenant, lorsque la personne parle, la traduction s'affiche en direct sur votre écran de smartphone. À l'inverse, vos propos sont traduits à l'orale à l'autre personne via une voix d'IA.



Comme sur iPhone, il est enfin possible de traduire rapidement un texte, qu'il soit dans une bulle de message, sur le web ou dans une application. Samsung a d'ailleurs créé sa propre app de traduction comme Apple et Google.

Des SMS retravaillés

Après avoir écrit un SMS, il suffit d'appuyer sur le nouveau bouton d'interface qui offre trois options, la traduction (évoquée plus haut), le correcteur et la prononciation. En sélectionnant le troisième, l'IA va analyser le SMS et proposer le même message écrit de différentes manières.

Google Lens version Samsung

En restant appuyé sur la touche accueil du Galaxy S24, on active le mode recherche dans l'image. Il ne reste plus qu'à entourer un objet avec son doigt et une page Google va s'ouvrir avec les bonnes références.

Notes, documents, PDF et enregistrement vocal

Galaxy AI peut analyser une note, un document ou un PDF et en faire un résumé. Idem pour une note vocale avec plusieurs interlocuteurs. Il est aussi possible de lui demander de retenir des points clés ou son avis sur certains sujets.

Données personnelles

Nous sommes en 2024 et Samsung sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur sur ce sujet. La marque promet que la majorité de ces nouveautés est gérée en local sur le smartphone et que l'on peut donc s'en servir sans une connexion internet.



De plus, la marque demandera l'autorisation avant chaque première utilisation. Il sera possible d'en désactiver une ou plusieurs via le menu des paramètres.