Ne hurlez pas devant les Samsung Galaxy Buds 3, Watch Ultra et Z Flip 6 !

Avant leur présentation officielle prévue pour le 10 juillet, les Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7 et Galaxy Buds 3 de Samsung se dévoilent entièrement, tout comme les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6. Et si Samsung a toujours été "inspiré" par Apple, l'entreprise coréenne avait généralement tendance à le faire de façon moins évidente qu'un Xiaomi par exemple. Sauf que cette fois, les fans d'Apple vont probablement bondir de leur siège...

Galaxy Buds 3

Commençons par les écouteurs. Les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro se dévoilent avant l'heure grâce à une fuite signée Evan Blass, et la ressemblance est plus que frappante.



Samsung a présenté plusieurs itérations de ses écouteurs au cours des dernières années. Chacune de ces versions a apporté quelque chose de légèrement différent aux utilisateurs, tant au niveau du design que des fonctionnalités. Mais cette fois, le design interpelle.

Les Buds 3 ont un design qui est, à s'y méprendre, celui des AirPods 3 d'Apple. Haut-parleur grillagé ouvert, tige courte, coque blanche et aucun logo apparent, tout y est. Certes, la tige est plus carrée que ronde, certes il y a une touche de couleur sous chacune avec une partie métallique, mais ce n'est pas un produit Samsung, c'est un produit Apple.

Galaxy Buds 3 Pro

Du côté des Buds 3 Pro, c'est du côté des AirPods Pro qu'il faut chercher, notamment avec l'ajout des embouts en silicone, même si Samsung a fait l'effort de proposer un coloris gris plutôt que blanc.

Galaxy Watch Ultra

Passons à la Galaxy Watch Ultra, une montre haut de gamme qui n'a aucune honte de reprendre des caractéristiques de l'Apple Watch Ultra, à savoir un boîtier gris foncé (à priori en titane) et une couleur orange que l'on trouve sur le bouton d'alimentation et les bracelet.



Le géant asiatique ne s'arrête pas là, puisque au niveau du bracelet, le système à ressort traditionnel des précédentes Galaxy Watch laisse place à un nouveau système de connecteur similaire à celui de la firme américaine qui ressemble beaucoup au connecteur d'Apple, avec un bouton sur l'envers. Heureusement, le style général se démarque tout de même de la tocante américaine, l'appareil respirant moins le luxe.



L'autre modèle à venir, la Galaxy Watch 7, ne change en revanche pas grand chose par rapport à la Watch 6 de l'an dernier.

Galaxy Z Flip 6 / Z Fold 6

Enfin, voici les quelques images officielles en fuite des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, les modèles pliables (via Evan Blass sur X) :

Le Galaxy Z Fold 6 s'offre un design plus carré, avec des bordures plus fines autour de l'écran externe. La charnière a été également affinée d'après les images.



Les changements semblent moins nombreux sur le Galaxy Z Flip 6, qui propose simplement de nouveaux coloris, avec une finition apparemment en titane. Déplié, il fait d'ailleurs étrangement pensé à un iPhone 15 Pro...

Rendez-vous le 10 juillet

Samsung a confirmé la tenue d'un événement le 10 juillet pour dévoiler sa nouvelle gamme Galaxy, qui comprend également de nouveaux appareils pliables, des tablettes et la bague Galaxy Ring. Du côté d'Apple, les nouveaux produits seront dévoilés en septembre, avec notamment l'Apple Watch X, l'Apple Watch Ultra 3, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. On parle aussi de nouveaux AirPods 4 ou encore de l'iPad 11 et de l'iPad mini 7.