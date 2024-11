Le Samsung Galaxy S25 Ultra s'inspire de l'iPhone et ça se voit

Une vidéo Galaxy S25 Ultra a fuité sur Reddit et dévoile un design qui se rapproche dangereusement de l'iPhone. Le prochain flagship de Samsung, attendu début 2025, montre déjà ses courbes dans une courte séquence qui fait beaucoup parler.

Un design qui s'arrondit et se rapproche de l'iPhone

Une vidéo publiée sur Reddit vient de dévoiler le design du futur Galaxy S25 Ultra, confirmé par le célèbre leaker Ice Universe. Le changement le plus notable concerne les angles du smartphone, désormais plus arrondis, abandonnant le style anguleux caractéristique du S24 Ultra. Cette évolution rapproche étonnamment le design du flagship Samsung de celui de l'iPhone, notamment avec ses bords plus doux.



Les dimensions du S25 Ultra seraient d'ailleurs très proches de celles du futur iPhone 17 Pro Max, avec des tailles d'écran quasi identiques et des bordures ultra-fines. Une coïncidence qui interroge, même si les deux constructeurs ont probablement développé leurs designs en parallèle.

Des caractéristiques premium pour rivaliser avec Apple

Le Galaxy S25 Ultra ne fait pas que des emprunts esthétiques à l'iPhone. Samsung a choisi d'utiliser un cadre en titane, matériau qu'Apple a popularisé avec ses iPhone 15 Pro mais devrait être remplacé par de l'aluminium sur l'iPhone 17 Pro.Côté photo, le smartphone conservera son capteur principal de 200 MP mais verra son ultra grand-angle passer à 50 MP, une évolution significative qui pourrait lui donner un avantage sur son rival californien.



L'appareil embarquera le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite et jusqu'à 16 Go de RAM, une configuration musclée qui devrait lui permettre de gérer efficacement les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, domaine où Samsung tente de se démarquer d'Apple.



Cette fuite intervient alors qu'Apple prépare son iPhone 17 Pro Max, créant une bataille passionnante entre les deux géants pour début 2025. Le prix annoncé de 1299$ pour la version de base place clairement le S25 Ultra dans la même catégorie premium que l'iPhone, confirmant la volonté de Samsung de rivaliser directement avec Apple sur le segment le plus haut de gamme.



Source