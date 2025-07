Google tease le Pixel 10 Pro et dévoile une nouvelle couleur

Alors que la série Google Pixel 10 doit être officiellement dévoilée le 20 août, Google a repris ses bonnes vieilles habitudes en présentant le téléphone avant l'heure dans une vidéo teaser sur le site du Google Store. Le court clip affiche le chiffre « 10 » et révèle l'arrière ainsi que le bord droit de ce qui est présumé être le Pixel 10 Pro.

La même recette

La vidéo de Google met en avant un appareil photo à triple objectif sur une plateforme surélevée, accompagné d'un flash et probablement d'un capteur de température. Un logo Google apparaît à mi-hauteur de l'arrière, et le bord droit métallique présente les boutons d'alimentation et de volume. Le design ressemble beaucoup à celui du Pixel 9 Pro, mais introduit une nouvelle teinte argentée avec une touche de bleu, probablement appelée Moonstone selon les fuites sur les couleurs.

Couleurs et détails de l'appareil photo de la série Pixel 10

Selon Android Headlines, des rendus officiels du Pixel 10 standard dévoilent quatre options de couleur : Obsidian, Indigo, Frost et Limoncello. Indigo et Limoncello sont vibrants, tandis qu'Obsidian et Frost sont plus sobres.



Côté photo, contrairement au Pixel 9, le Pixel 10 devrait comporter une configuration à trois caméras, ajoutant un objectif téléphoto. Les spécifications des caméras divulguées suggèrent un capteur principal de 48 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP et un téléphoto de 10,8 MP, indiquant une légère réduction des mégapixels pour les capteurs principal et ultra-grand-angle par rapport aux modèles précédents, probablement pour compenser les coûts de l'objectif supplémentaire.

Tous les Pixel 10 le 20 août

Tous les détails seront révélés lors de l'événement de Google le 20 août, où le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold devraient être dévoilés. Notamment, deux couleurs appréciées des anciens modèles Pixel seraient absentes de la gamme de cette année. Ils viendront se frotter directement aux récents Galaxy S25 et aux iPhone 17 à venir mi-septembre, dont l'iPhone 17 Air. Mais la vraie guerre aura lieu en 2026 avec le premier iPhone Fold répondant alors aux Pixel 11 Pro Fold et Galaxy Z Fold 8.