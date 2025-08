Apple Music 5.0 apporte les nouveautés d’iOS 26 sur Android

1 com

En prévision du lancement d’iOS 26 cet automne, Apple teste la version bêta 5.0.0 de son application Apple Music pour Android avec de nouvelles fonctionnalités et des ajustements de design. De quoi bénéficier d'une interface remaniée ainsi que d'outils comme la mise en favoris et des replays mensuels et annuels.

 Music s'améliore sur Android

L’application  Music pour Android ne bénéficie évidemment pas de la refonte Liquid Glass, conservant la barre inférieure et les contrôles de lecture en cours inchangés. Bien que cela soit regrettable pour certains, l'intérêt n'est pas là pour les utilisateurs du petit robot vert. Cependant, des ajustements de design sont tout de même perceptibles, notamment des boutons en forme de pilule remplaçant les rectangles arrondis pour les fonctions mélange, répétition et lecture automatique en haut de la file d’attente, ainsi que pour les boutons Lecture et Mélange dans les albums. Les widgets d’écran d’accueil restent inchangés.

La fonctionnalité “Épingler de la musique à votre bibliothèque” permet de placer vos chansons, albums, playlists ou artistes les plus joués en haut de la bibliothèque pour un accès rapide. Les épingles se synchronisent avec les appareils Apple, bien qu’il puisse être nécessaire d’épingler/désépingler un élément pour que les autres s’affichent correctement. Un appui long dans l’onglet Bibliothèque permet de désépingler ou de personnaliser l’action au toucher : Aller à l’album, Lire ou Mélanger. Les épingles peuvent être téléchargées automatiquement, option désactivable dans les paramètres.



Par ailleurs, les clients sous Android vont pouvoir profiter de la traduction et de la prononciation des paroles, de quoi chanter les paroles dans différentes langues. Sans oublier les statistiques mensuelles et annuelles des replays.



Dommage, AutoMix ne semble pas de la partie.

Si vous avez un Android, la bêta Apple Music 5.0 est disponible sur le Play Store.

Télécharger l'app gratuite Musique